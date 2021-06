Esce oggi Melodia Proibita di Irama. Il nuovo singolo che l’artista presenta per l’estate vede la luce oggi, venerdì 18 giugno 2021, e arriva dopo il successo di brano come Nera, La Ragazza Con Il Cuore Di Latta, Arrogante, Mediterranea, La Genesi Del Tuo Colore.

Irama torna oggi in radio e negli store digitali con un nuovo brano inedito. La canzone segue il filone nato con Nera e propone un raggaeton italiano che mostra il lato più leggero dell’artista.

Melodia Proibita di Irama è prodotto da Dardust e da Giulio Nenna ed è uno dei brani inclusi nel nuovo disco di inediti di Irama, attualmente al lavoro sui brani che andranno a comporre il suo prossimo lavoro. L’uscita del disco è in programma per il 2021.

Melodia Proibita è un brano con sonorità e sfumature latin che Irama miscela con la cultura mediterranea nella speranza di portare leggerezza nell’estate imminente; propone un sound perfetto per i mesi più caldi dell’anno e si pone già tra i pezzi più adatti per essere ballati in spiaggia.

Con 21 dischi di platino, 4 dischi d’oro e oltre 600 milioni di streaming per quasi 600 milioni di views ai suoi video ufficiali, Irama si è rapidamente imposto nel panorama musicale italiano, soprattutto grazie alle hit estive da vertici delle classifiche che ci hanno fatto conoscere il suo lato artistico più colorato. Melodia Proibita è ciò che presenta quest’anno.

Testo

Cercami stasera

come una pantera cerca la sua preda

come chi guarda l’alba e aspetta un sogno che si avvera

segui il vento che si crea, ora sciogli la tua vela

portami dove c’era una croce nel silenzio

Dentro una macchina all’ombra di

quello sguardo di chi ha deciso

sento una musica avvolgerti

e se non finirà stasera

No non pensiamo a niente

tanto non ci serve

mentre mi stringerai vestita solo della mia pelle

tra le luci spente

suono una melodia proibita

Suono una melodia proibita

suono una melodia proibita

Ci dividono due lettere

e c’ho il cuore come un’altalena

e lo so che non puoi scendere

lo vuoi prendere come un lecca lecca

non torniamo a casa tanto non so più la strada e

tu vestita Prada, io una maglia dei Nirvana

io con te, tu con me

e balliamo fino a che

tu con me, io con te

sentiremo l’aria che ci sfiora

Dentro una macchina all’ombra di

quello sguardo di chi ha deciso

sento una musica avvolgerti

e se non finirà stasera

No non pensiamo a niente

tanto non ci serve

mentre mi stringerai vestita solo della mia pelle

tra le luci spente

suono una melodia proibita

Suono una melodia proibita

suono una melodia proibita

Io con te, no non è facile

sento che è incontrollabile

dentro di se una crisalide

dentro me la voglia che ho di te

Stasera no non pensiamo a niente

tanto non ci serve

mentre mi stringerai vestita solo della mia pelle

tra le luci spente

suono una melodia proibita