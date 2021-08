Il primo episodio di Gomorra 5 è già in rete. Questa è la notizia del giorno che non solo serpeggia sui social, dove è finito il leak, ma adesso anche sul web e su alcuni siti che riportano la notizia. Mentre i fan attendono con ansia la messa in onda a novembre degli episodi dell’ultimo capitolo della famosa serie, c’è chi ha avuto il coraggio di “lasciarsi sfuggire” il primo episodio e chi, invece, in barba alle leggi e all’amore per la serie, si è lasciato travolgere dalla curiosità e dalla voglia di fare il furbo.

Risultato? Il primo episodio di Gomorra 5 è in rete, c’è già chi lo ha visto e il pericolo spoiler è dietro l’angolo rischiando di rovinare tutto a chi ha voglia di seguire le regole e difficilmente si lascerà andare alla tentazione di vedere un video che, a detta di chi ne ha fruito, non si vede poi così bene.

La notizia rilasciata da Fanpage, è stata confermata da Sky anche se al momento non si capisce bene come sia stato possibile. A quanto pare la première di Gomorra 5 è stata “rilasciata” tramite alcuni canali di Telegram mentre il tram trama tra utenti ha fatto poi il resto agevolandone la diffusione fino all’arrivo su Tik Tok dove sono disponibili anche alcuni piccolo sneak peek inediti.

Sky è a lavoro per venire a capo della questione tramite il proprio dipartimento anti-pirateria anche se ormai il danno è fatto. Sembra però che il video non sia di alta qualità e che lo stesso vale per l’audio e questo spingerà i fan “leali” a non lasciarsi andare alla tentazione evitando di cercare l’episodio leakkato. Nonostante questo la curiosità è davvero tanta e i piccoli video in giro per i social e per il web potrebbero essere un antipasto a cui nessuno potrebbe sottrarsi anche solo per capire se ci saranno morti illustri già nel primo episodio di una stagione che si allunga sanguinosa e complicata.