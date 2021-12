Il finale di Gomorra 5 senza Sangue Blu, questo è il responso del penultimo appuntamento con la serie tv che ha riscritto la storia della serialità italiana. In un ottimo episodio in cui sangue e lacrime si sono mischiate sul volto dei protagonisti, l’Immortale ha dovuto dire addio al suo braccio destro, pestato a sangue proprio da Genny.

Un colpo di scena che in molti si aspettavano ma che ha saputo regalare al pubblico sfumature crude e sconvolgenti come lo è stata quest’ultima stagione in questo momento. Genny scopre del tradimento di Donna Luciana per bocca di Azzurra e così ottiene finalmente un punto a suo favore: avere tra le mani Sangue Blu.

Il giovane di Napoli centro non solo lo aveva spinto ad uccidere Ciro nella sconvolgente scena della barca che ha chiuso la quarta stagione ma adesso ha preso il suo posto accanto a quello che è il suo nemico numero 1. Genny ha quasi ucciso Sangue Blu rispedendolo poi al mittente ed è a quel punto che Ciro, tra le lacrime, gli toglie la vita per farlo smettere di soffrire: “Adesso tu sei libero”, conclude.

I boss e i loro scagnozzi stretti intorno al cadavere di Sangue Blu giurano sul suo sangue fedeltà all’Immortale. Il capitolo finale di questa guerra può avere inizio mentre il finale di Gomorra 5 si avvicina a grandi passi scavando nel cuore dei fan una ferita che difficilmente riusciranno a dimenticare.

Il finale di Gomorra 5 andrà in onda venerdì prossimo, il 17 dicembre, con gli ultimi due episodi, il nono, diretto nuovamente da Marco d’Amore, e il decimo, in cui i nodi verranno al pettine e i due si ritroveranno faccia a faccia, chi vincerà la guerra? Per adesso il punto è andato a Genny ma la vendetta dell’Immortale potrebbe essere devastante.