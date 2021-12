Mancano ormai poche ore al finale di Gomorra 5 ed è arrivato il momento per i fan di iniziare a pensare a quello che succederà negli ultimi due episodi in onda oggi, 17 dicembre, su Sky Uno. Nell’ultimo appuntamento con la serie dei record, i cui ultimi due capitoli sono diretti rispettivamente da Marco D’Amore e Claudio Cupellini, la tensione è alle stelle. Ora sappiamo che i due amici/nemici di sempre sono pronti allo scontro finale e dopo l’ultimo scacco al re di Genny Savastano con la morte di Sangue Blu, adesso tutto è possibile.

Genny è farà pressione su Ruggieri perché scopra dove hanno nascosto Pietrino, suo figlio, e inaspettate alleanze si creeranno per aiutare Ciro Di Marzio ma ancora una volta tutto sta per cambiare. Saranno i nuovi protagonisti della serie a giocare un ruolo importante in questo finale proprio come hanno fatto nelle scorse settimane: di chi potranno fidarsi Ciro e Genny?

Le anticipazioni del finale di Gomorra 5 rivelano che Genny sarà ancora sulle tracce del figlio non prima di aver promesso alla moglie Azzurra che presto lasceranno l’Italia e andranno via per sempre. Quello che il boss non sa è che Ciro e Nunzia si stanno muovendo coalizzati contro di lui a caccia di vendetta e che per agire porteranno al loro mulino altra acqua cercando così di fermare la sua fuga, ci riusciranno?

Nel finale tutto precipiterà tant’è che toccherà a Genny promettere qualcosa a Ciro in cambio di incolumità per Pietro e Azzurra ma nessuno dei due ha fatto i conti con Nunzia pronta ad allungare le mani sulla famiglia di Savastano proprio come lui ha fatto con la sua. Le cose si complicano e Genny e Ciro si ritroveranno insieme a dover affrontare un ultimo viaggio che porterà alla loro dipartita o alla loro vittoria. Genny morirà nel finale di stagione per lasciare libero il figlio di essere diverso da lui e da quello che rappresenta?