Il finale di Gomorra 5 torna a prendere forma nel nuovo trailer al cardiopalma che rivela molto di più di quello rilasciato nei giorni scorsi. Salvatore Esposito ha annunciato che presto conosceremo la data ufficiale di messa in onda degli ultimi episodi ma per oggi dovremo accontentarci di immagine inedite che rivelano (almeno sembra) lo scontro al vertice tra Ciro e Genny, i due amici e nemici protagonisti.

Chi ha seguito la saga dei Savastano sa bene che la loro vita è stata una continua altalena tra odio e amore (forse convenienza) ma tutto questo sta per concludersi nel finale di Gomorra 5, ma a favore di chi?

Le immagini lasciano pensare che Genny, scoperto che Ciro è ancora vivo, tema il peggio. Davvero l’Immortale ha intenzione di vendicarsi di lui e salire sul tetto del mondo mettendo le mani su Secondigliano e quello che ha sempre voluto? Ciro sa bene che lui merita il regno dei Savastano più di quel timido e viziato ragazzo che in questi anni ha messo insieme una pila di errori che lo hanno costretto a ritirarsi in un bunker per rimanere al sicuro dopo l’ennesima mattanza, ma è davvero lui il vincitore designato di questa diatriba?

Lo stesso Salvatore Esposito, condividendo il trailer del finale di Gomorra 5 ha voluto riportare una citazione di Seneca lasciando intendere che forse solo uno dei due alla fine rimarrà in vita mentre l’altro è destinato a perire. L’attore di Genny Savastano ha scritto: “L’ora della partenza è arrivata e noi andiamo in direzioni diverse , io verso la morte e tu verso la vita . Quali di queste due sia meglio solo Dio lo sa. (Seneca)”.

La stessa frase potrebbe essere riferita a lui, al suo percorso nella serie e al rapporto con il suo personaggio ma scopriremo solo con la messa in onda quello che succederà davvero al duo che ha cambiato la storia della serialità italiana.