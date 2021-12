Com’è finita Gomorra 5? Nell’unico modo possibile. Chi ha seguito la serie sin dall’inizio sa bene che il messaggio è solo uno ovvero che nessuno si salva e la vittoria non arriva mai davvero. Ciro ha perso tutto e anche se più volte è rinato non è mai riuscito a cancellare il dolore per la morte della figlia e della moglie (morta dalle sue stesse mani). Genny, dall’altro lato, ha avuto l’occasione di salvarsi e scappare via per sempre per rinunciare a questo mondo ma non ha saputo cogliere l’occasione convinto di essere marchiato a vita. Il risultato? Il finale di ieri sera.

Com’è finita Gomorra 5 quindi? Ciro è in combutta con Nunzia che vuole solo una cosa: uccidere Azzurra e Pietro davanti agli occhi del padre per ottenere la sua vendetta. Dall’altro lato Ciro è pronto alla vendetta ma vorrebbe farlo in modo più lento e pacato e questo porta ad una prima discussione tra i due alleati che sfocia poi nel fiume di sangue che ha chiuso la serie.

ATTENZIONE SPOILER!

Ciro è pronto a mettere le mani sull’impero dei Savastano prendendo il comando della sua zona ma prima, proprio insieme a Genny, recuperano Pietro che, nel frattempo era finita in una casa famiglia. Ciro e Genny si dirigono verso la spiaggia dove hanno appuntamento con Nunzia pronta ad uccidere Azzurra e il figlio davanti a Genny ma qualcuno le mette i bastoni tra le ruote. La donna viene uccisa e Azzurra recuperata, finalmente Genny può scappare via e lo stesso Ciro gli regala la sua ennesima chance ma in quel momento i due boss finiscono sotto attacco.

Il Savastano dice addio a moglie e figlio che si allontanano in barca e lui rimane a combattere al fianco di Ciro andando incontro alla morte. L’Immortale piange l’amico morto ma un proiettile colpisce anche lui. Non sappiamo chi ha ucciso i due amici/nemici da sempre e forse poco importa visto che il finale di Gomorra 5 era già scritto sin dal primo episodio e poco conta chi verrà dopo di loro, l’eredità della serie è salva e il finale mette tutti d’accordo.