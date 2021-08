Cobra Kai 5 ha già ottenuto il via libera ancor prima dell’uscita della quarta stagione: Netflix ha ufficialmente rinnovato la serie per un altro capitolo, le cui riprese inizieranno nel 2021 ad Atlanta, in Georgia. Un’ulteriore conferma degli ottimi risultati del sequel di Karate Kid, che ha avuto grande fortuna sulla piattaforma e ha ottenuto anche una nomination agli Emmy Awards come Miglior Serie Commedia.

Il rinnovo di Cobra Kai 5 era nell’aria: Netflix aveva fatto sapere che la serie aveva ottenuto oltre 45.000.000 di flussi streaming per il debutto della terza stagione, nel primo mese dall’uscita nel gennaio 2021. Dunque la sua conferma – anche prima che esca la quarta stagione della serie – non stupisce.

Netflix ha blindato Cobra Kai 5 con un annuncio via Twitter. Si tratterà della terza stagione prodotta da Netflix, che aveva acquisito nel suo catalogo le prime due da YouTube Premium nel 2020, salvando la serie dalla cancellazione, poi rinnovarla per più stagioni in pochi anni, dopo l’ottima reazione del pubblico. Qualcosa di simile a quanto accaduto con altre serie che Netflix ha deciso di acquistare e rinnovare, come Lucifer e La Casa di Carta.

Certamente Cobra Kai 5 non arriverà su Netflix prima della fine del 2022, a giudicare dai piani di produzione e di rilascio dei precedenti lotti. Non ci sono ancora conferme, invece, su presunti spin-off di Cobra Kai in cantiere per Netflix, ipotesi di cui pure si vocifera da tempo.

The dojo is about to be 5x as rad. Cobra Kai has been renewed for a 5th season. pic.twitter.com/8iz2M6Bzw5 — Cobra Kai (@CobraKaiSeries) August 27, 2021

L’ufficialità per Cobra Kai 5 arriva mentre la quarta stagione è ancora in produzione: per ora c’è solo una finestra indicativa per l’uscita su Netflix, prevista a dicembre, ma manca ancora la data precisa del rilascio dei nuovi episodi. Netflix ha rilasciato un breve teaser per ricordare l’appuntamento con la serie.