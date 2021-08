The Crown 5 continua ad ampliare il suo cast accogliendo Natascha McElhone: l’attrice di Californication e Designated Survivor è stata scritturata per interpretare il ruolo di Penelope “Penny” Knatchbull, una cara amica del Principe Filippo, che avrà il nuovo volto di Jonathan Pryce. Proprio la Knatchbull è stata una delle 30 persone ammesse alla cerimonia funebre del Duca di Edimburgo, lo scorso aprile a Windsor.

Il nuovo ingresso nel cast di The Crown 5 è emblematico del fatto che la trama affronterà la relazione del principe Filippo con l’aristocratica Knatchbull, contessa Mountbatten di Birmania, un legame molto chiacchierato negli anni Novanta. La nobildonna britannica, figlia di un imprenditore di successo, è entrata nell’orbita della famiglia Reale dopo aver sposato nel 1979 Norton Knatchbull, III conte Mountbatten di Birmania. Nonostante la contessa e il principe avessero oltre trent’anni di differenza, sono diventati amici e sono stati fotografati insieme in pubblico diverse volte nel corso degli anni Novanta, motivo per cui The Crown 5 includerà questo personaggio nella trama dei nuovi episodi.

Non è chiaro come The Crown 5 affronterà il racconto di questo legame e quale lettura deciderà di dare ad un rapporto che i diretti interessati hanno sempre definito una semplice amicizia. Già in passato la serie aveva trattato, ad esempio, la simpatia di Elisabetta II per il Conte Porchester (affettuosamente chiamato “Porchie” dalla stessa Regina), con cui aveva molte più passioni in comune – quella per i cavalli, in primis – rispetto a quante condividesse col marito Filippo. In quel caso la serie non ha azzardato l’ipotesi di una relazione tra i due, ma ha mostrato un volto più umano di Sua Maestà al di là dei rapporti disfunzionali della famiglia Reale.

The Crown 5 potrebbe fare lo stesso col principe Filippo, già ritratto come un fedifrago impenitente nelle prime stagioni. Secondo una fonte del Sun, quella con la contessa Mountbatten di Birmania è considerata dagli autori della serie “una relazione degna di essere esplorata e il casting di un’attrice esperta come Natascha è un riflesso di quanto il ruolo sia di alto profilo“.