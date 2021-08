Star in the Star è mix tra Cantante Mascherato e Tale e Quale Show? Da quello che la stessa Ilary Blasi, presto al suo timone, ha rivelato sul nuovo programma di Canale5 sembra che la risposta sia proprio di sì. Lo show in realtà ha poco di nuovo visto che il vip di turno, dieci all’inizio del programma, dovrà calarsi nei panni di una star nazionale o internazionale cercando di imitarli cantando in playback e poi via via imitandoli con la loro voce.

Chi si celerà dietro la “maschera”? A questa domanda non potrà rispondere nemmeno Ilary Blasi che ha rivelato che non conosce gli artisti assegnati ai suoi concorrenti. Lei stessa a Tv Sorrisi e Canzoni ha spiegato:

“È un celebrity show dove ci sono dieci personaggi famosi, in grado di cantare, che devono immedesimarsi in altrettante star italiane o internazionali tra cui Michael Jackson, Claudio Baglioni, Zucchero, Mina e Lady Gaga. Non solo dovranno imitarli, ma saranno camuffati come se fossero loro. Sarà impossibile capire chi si nasconde dietro la maschera!”

Non c’è bisogno di dire che il fatto che ci siamo artisti nascosti da una maschera ha chiamato subito in gioco Milly Carlucci. Chi la conosce sa bene quanto lei sia sempre pronta a difendere i suoi programmi e se in passato lo ha fatto con Barbara d’Urso e il suo Baila! (in cui vip erano in gara pronti a ballare con dei professionisti come in Ballando con le Stelle), questa volta a finire nel suo mirino potrebbe essere proprio Ilary Blasi.

I bene informati sono pronti a giurare che Milly Carlucci sia già sul piede di guerra per fermare quello che potrebbe essere un vero e proprio plagio, o quasi, mentre altri sono sicuri che Mediaset questa volta abbia fatto bene i conti tanto che ha già deciso di mandare in onda i primi promo con Ilary Blasi nei panni di Marilyn Monroe. Come finirà la storia di questo “nuovo” programma?