La serie Netflix di Cowboy Bebop uscirà solo a novembre eppure ci sono già le prime polemiche. Considerato uno dei migliori anime di sempre, l’originale è stato prodotto in 26 episodi dal 1998 al 1999 e ha ricevuto il plauso di pubblico e critica per le tematiche affrontate; ambientato nel 2071, la storia segue le avventure di un gruppo di cacciatori di taglie spaziali, esplorando il loro passato e concetti come l’esistenzialismo, la noia e la solitudine.

Netflix ne annunciò un adattamento live-action nel 2017, con John Cho nel ruolo del protagonista Spike Spiegel, Mustafa Shakir nella parte di Jet Black, Daniella Pineda come Faye Valentine e Alex Hassel interpreterà Vicious.

Dopo averne svelato le prime immagini, i fan in rete si sono lamentati per l’assenza di uno dei personaggi chiave dell’anime: l’eccentrica e geniale hacker preadolescente Radical Edward. In realtà il personaggio appare solo più avanti nell’opera originale, perciò non è detto che non possa essere introdotta in un’ipotetica seconda stagione. C’è anche la possibilità che la sua presenza venga tenuta top secret perché nella serie Netflix giocherà un ruolo importante.

Questa non è comunque l’unica polemica sull’adattamento di Cowboy Bebop. I fan più accaniti hanno protestato contro la scelta di John Cho e il resto del cast non conforme ai personaggi originali. In realtà, si tratta di polemiche del tutto sterili. Infatti nel cast vi è l‘attore non binario Mason Alexander Park nel ruolo di Gren, e si identificherà anche con i loro pronomi. Gren è il braccio destro di Ana (Tamara Tunie), proprietaria del jazz club underground più in voga su Marte. Aspirante sassofonista e veterano della Guerra dei Titani, Gren è stato sottoposto a farmaci sperimentali che hanno aumentato i loro estrogeni e gli hanno fatto crescere il seno. Con la sua fluida identità sessuale rappresenta una rara rappresentazione LGBTQ negli anime.

Ecco la sinossi ufficiale della serie Netflix di Cowboy Bebop:

Cowboy Bebop è un western spaziale ricco di azione su tre cacciatori di taglie, alias “cowboy”, dove ciascuno cerca di sfuggire al passato. Tanto diversi quanto letali, Spike Spiegel, Jet Black e Faye Valentine formano una squadra scontrosa e sarcastica pronta a dare la caccia ai criminali più pericolosi del sistema solare, al giusto prezzo. Dovranno scampare al pericolo prima che il loro passato li raggiunga.

Cowboy Bebop è prodotto da André Nemec, Jeff Pinkner, Josh Appelbaum e Scott Rosenberg di Midnight Radio, Marty Adelstein e Becky Clements di Tomorrow Studios, Makoto Asanuma, Shin Sasaki e Masayuki Ozaki di Sunrise Inc., Tim Coddington, Tetsu Fujimura, Michael Katleman, Matthew Weinberg e Christopher Yost. Nemec è lo showrunner. Il regista della serie anime originale Shinichirō Watanabe è un consulente della serie e la compositrice originale Yoko Kanno torna per l’adattamento live-action.

Ecco le prime immagini: