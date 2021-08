Gemma Galgani si è rifatta il seno per la nuova edizione di Uomini e donne? I protagonisti del programma torneranno proprio oggi pomeriggio in studio per una nuova registrazione, la prima di questa edizione 2021/2022, e sembra che la prima discussione riguarderà molto da vicino proprio la dama torinese. La dolce Gemma lo scorso anno è tornata in studio sognante e con meno rughe sul viso per via del suo ritocchino, lo stesso per il quale ha deciso di parcheggio Nicola Vivarelli spingendolo così a lasciarla e chiudere la loro amicizia speciale.

Adesso anno nuovo, stessa polemica, almeno secondo i rumors. Questa volta l’oggetto del contendere non saranno le rughe sul suo viso bensì il suo seno. Secondo quanto riportato dal nuovo numero del settimanale Nuovo sembra proprio che la bella dama abbia fatto un ritocchino al seno per prepararsi al meglio alla nuova stagione del dating show di Canale5.

Non osiamo nemmeno immaginare quale sarà la reazione della sua rivale di sempre Tina Cipollari (anche se spesso si è parlato di un suo addio) e nemmeno di quella degli altri protagonisti del trono over (o mix) che da oggi si ritroveranno a condividere con la torinese il loro percorso nel programma fino al prossimo mese di maggio.

Il ritocco al seno aiuterà Gemma Galgani a mettere ancora più in mostra le sue doti con la speranza di trovare un amore vero dopo dieci anni di tentativi ed errori (anche se per alcuni sono solo stratagemmi per rimanere in tv)? Le risposte arriveranno solo con le prime anticipazioni della registrazione di oggi che andrà in onda, se confermato, dal 13 settembre prossimo.

Non si conoscono ancora i nomi dei tronisti della nuova edizione e nemmeno dei senior che torneranno ad occupare il parterre femminile o maschile della trasmissione campione di ascolti nel pomeriggio di Canale5.