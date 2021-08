Il team di sviluppo di WhatsApp continua a lavorare per garantire la migliore esperienza possibile ai propri utilizzatori. Come riportato da ‘WABetaInfo‘, la build beta 2.21.17 per Android ha introdotto una nuova modalità per l’invio di pagamenti. Si lavora, infatti, ad una scorciatoia che consente il trasferimento di denaro in maniera più rapida.

Adesso, per riuscire ad inviare soldi, serve aprire la schermata delle azioni delle chat, mentre la nuova feature consentirà di ottenere lo stesso risultato direttamente da un tasto dedicato nella barra delle chat (con la conclusione di procedere all’invio dei pagamenti in modo più diretto, senza troppi giri di comandi, che molto spesso non sembrano nemmeno essere così intuitivi). Il pulsante, per il momento, è disponibile solo per gli utenti indiani che hanno proceduto ad installare le iterazioni più recenti di WhatsApp beta per Android (dalla versione 2.21.17 in poi), ma pare che anche in Brasile le cose si stiano per sbloccare (qualcosa è stato avvistato, anche se la diffusione non è ancora a buon punto). La nuova caratteristica è in fase di sviluppo anche per la versione beta di WhatsApp per iOS, che dovrebbe poi arrivare in pianta stabile con una prossima release.

Vedremo, infine, quando toccherà a tutti gli utenti beneficare della nuova funzionalità, che ricordiamo permettere l’invio dei pagamenti in maniera più rapida tramite uno shortcut dedicato che troverà posto direttamente nella barra delle chat (sarà molto facile individuarlo, così da poterlo utilizzare all’occorrenza per le proprie transazioni). Tenete comunque presente che il trasferimento di denaro non è una funzione disponibile su WhatsApp in Italia, anche se non escludiamo in futuro possa essere implementata dal team di sviluppo. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.