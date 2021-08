Ci sono stati problemi DAZN nelle prime partite di campionato, in particolare con Inter-Genoa, la gara di esordio della nuova stagione. Normale ci sia un po’ di preoccupazione da parte degli utenti, visto che la Serie A è passata quasi tutta sulla piattaforma di streaming (7 partite in esclusiva e 3 in condivisione con Sky). Per provare a far sì che la visione sia il più possibile liscia, occorrerà aumentare la qualità della propria rete Internet, tenendo presente che molto dipende dalla velocità e dalla larghezza di banda resa disponibile dal proprio provider (sia che si parli di una rete Wi-Fi che di una rete mobile).

La velocità minima di download è consigliata ad una risoluzione SD è di 2 Mbps, buona per seguire un match da smartphone quando si è in movimento. La risoluzione consigliata sale in HD ad una velocità di 3,5 Mbps per una partita da mobile, ed in HD ad alto frame rate (velocità di 6 Mbps) per un incontro in TV (che è il requisito minimo per una fruizione accettabile). Si parla, infine, di una velocità di 8 Mbps (HD, qualità video elevato ed alto frame rate) per una gara alla massima qualità consentita, a prescindere dal device in uso. Potete verificare la velocità della vostra connessione Internet attraverso i più comuni test di velocità, come Speedtest di Ookla o Fast.com di Netflix.

Per migliorare la vostra rete dovrete innanzitutto disconnettere tutti i dispositivi collegati che non utilizzate in quel momento, e tenere presente che la connessione più veloce è quella via cavo (collegate la TV al router via Ethernet). Se siete soliti affidarvi al Wi-Fi, fate attenzione che la distanza tra il router ed il dispositivo di fruizione non sia eccessiva (nel caso in cui ciò non sia possibile, comprate un extender, un ripetitore o un WiFi Mesh). Controllate il canale Wi-Fi meno congestionato e valutate l’acquisto di un router dual-band a 2,4 e 5GHz (di solito è la seconda banda a risultare più libera, ed ad essere preferita, pur avendo una portata più limitata).