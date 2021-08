Sembra essere ormai un tormentone quello dei problemi DAZN in occasione delle prime giornate di campionato. Alcune ore fa, tramite un altro articolo, abbiamo provato ad evidenziare una serie di utili dritte per gli abbonati, in modo da farsi trovare pronti in vista della stagione 2021/2022, la prima che vedrà protagonista assoluta questa piattaforma. Il punto è che con il calcio di inizio di Inter-Genoa sono arrivati i primi grattacapi, al punto che oggi 22 agosto ritengo utile esaminare per esperienza diretta le criticità più frequenti.

Quali sono i problemi DAZN più frequenti con l’inizio della Serie A

Ricapitolando, nella giornata di sabato quali sono stati i problemi DAZN più frequenti? L’inizio della Serie A, come avvenuto quasi ogni anni, ha posto l’accento su alcune criticità strutturali evidentemente non del tutto superate da questo brand. Se vogliamo, il lato positivo è proprio questo, nel senso che i tecnici hanno dimostrato con gli anni che, dopo alcuni episodi di disagio per gli utenti, nel corso della stagione sono sempre state risolte tutte le anomalie. Fatta eccezione, forse, per il solo match tra Inter e Cagliari della scorsa primavera.

Tra i malfunzionamenti più evidenti abbiamo in primis l’interruzione costante della diretta per tanti utenti. Non tutti, va detto, al punto che il sottoscritto è riuscito a guardare Inter-Genoa da mobile, disattivando il WiFi. Dunque, è possibile che i problemi DAZN siano stati in qualche modo connessi a determinate linee domestiche. Fate un tentativo, nel caso in cui dovessero emergere ulteriori disguidi nella giornata di domenica. Anche per migliorare la qualità video, finita nel mirino di tante critiche nelle ultime ore.

Ancora, in molti affermano che sia stato impossibile accedere alla piattaforma con due dispositivi contemporaneamente. In questo caso, i problemi DAZN non sono risolvibili e dovremo attendere per forza di cose l’intervento dei tecnici. Io non ho riscontrato questo bug, ma da quello che leggo non è stato poi così isolato.