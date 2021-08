NCIS los Angeles 12 debutta su Rai2 seguito dai nuovi episodi di NCIS New Orleans 6. Dal 22 agosto cambia quindi la programmazione della rete che saluta Delitti in Paradiso per dare il bentornato alla squadra di Sam e Callen.

Si comincia proprio dalla dodicesima stagione di NCIS Los Angeles, andata in onda quest’anno negli Stati Uniti, e finora rimasta inedita in Italia. L’episodio che vedremo stasera si intitola Nome in codice Bear, ed ecco la sinossi:

Quando un bombardiere russo scompare mentre sorvola il suolo americano, Callen e Sam devono rintracciarlo nel deserto e mettere al sicuro le sue armi e le sue informazioni prima che i russi a bordo distruggano l’aereo. Inoltre, Hetty dà a Nell un incarico criptico.

NCIS New Orleans 6 invece debutterà con i nuovi episodi lunedì 23 agosto. Infatti stasera, dopo l’appuntamento con NCIS Los Angeles 12, Rai2 manderà in onda Domenica Sportiva, con un riassunto delle partite giocate in questa prima giornata di campionato.

L’episodio di NCIS New Orleans in onda domani sera è il 6×18 dal titolo Un’altra donna. Ecco la sinossi:

Quando un marinaio della Marina viene trovato morto, la squadra segue i movimenti sospetti di persone nella sua vita prima della sua morte. Inoltre, Hannah fa i conti con la relazione di sua figlia con la nuova fidanzata del suo ex, Veronica.

NCIS Los Angeles 12 e NCIS New Orleans 6 torneranno in onda in coppia regolarmente da domenica 29 agosto con i rispettivi episodi 12×01 e 6×19. Nel primo, dal titolo Crimini di guerra, all’inizio del processo contro un sottufficiale capo che Callen e Sam hanno arrestato per crimini di guerra l’anno scorso, la squadra viene chiamata per aiutare a trovare il testimone chiave scomparso. Nel secondo, intitolato L’inganno perfetto, quando Sebastian viene ferito mentre cerca senza successo di impedire un rapimento, l’NCIS corre per trovare la donna scomparsa e i suoi rapitori. Inoltre, la squadra dà una sbircia alla vita personale dell’agente Carter.

Nel cast di NCIS Los Angeles 12, Chris O’Donnel nel ruolo dell’agente speciale G. Callen; LL Cool J è Samuel Sam Hanna un ex Navy Seal e partner di Callen; Daniela Ruah è Kensi Blye esperta nel riconoscimento labiale; Linda Hunt è Henrietta Hetty Lange; Barrett Foa è Eric Beal; Eric Christian Olsen è Martin A. “Marty” Deeks; Renée Felice Smith interpreta Nell Jones.

Nel cast di NCIS New Orleans 6 figurano: Scott Bakula nel ruolo di Dwayne Cassius Pride; Vanessa Ferlito è Tammy Gregorio; Necar Zadegan è Hannah Khoury; Rob Kerkovich è Sebastian Lund; Daryl “Chill” Mitchell è Patton Plame; e CCH Pounder nei panni di Loretta Wade.