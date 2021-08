Il Samsung Galaxy S22 Ultra potrebbe non portare un gran cambiamento della fotocamera. Come riportato da ‘SamMobile‘, il colosso di Seul dovrebbe attenersi all’usuale finestra di lancio di gennaio per la serie dei Galaxy S, il che significa che la gamma dei Samsung Galaxy S22 dovrebbe venire alla luce tra meno di 6 mesi da oggi. Stando ad alcuni recenti rapporti, il modello Ultra del prossimo flagship potrebbe non essere poi così diversa da quella del Galaxy S21 Ultra, dopotutto. Secondo quanto riferito, il Samsung Galaxy S22 Ultra sarà dotato di due teleobiettivi, ciascuno con una risoluzione di 10MP. Un teleobiettivo sarà contraddistinto da uno zoom ottico 10x, mentre l’altro dovrebbe raggiungere lo zoom 3x (quasi come il predecessore, anche se con zoom continuo).

La fonte assicura che il Samsung Galaxy S22 Ultra sarà dotato di due teleobiettivi da 10MP con zoom ottico fino a 10x, proprio come il Galaxy S21 Ultra. Tuttavia, ci sono ulteriori informazioni sul funzionamento interno della fotocamera periscopica e sul fatto che il produttore asiatico abbia migliorato o meno il sistema. Di recente, abbiamo sentito che la fotocamera con zoom del Samsung Galaxy S22 Ultra potrebbe essere in grado di eseguire lo zoom continuo, con gli obiettivi interni capaci di muoversi liberamente da qualsiasi punto tra lo zoom 3x e 10x.

Questo dettaglio resta discutibile, ma c’è ancora molto tempo per sapere di più sulla combinazione di fotocamere montate a bordo del Samsung Galaxy S22 Ultra prima che venga rivelato il prossimo gennaio. Per quanto riguarda i Samsung Galaxy S22 e S22+, un’altra voce afferma che entrambi potrebbero montare una configurazione migliorata della tripla fotocamera con un sensore principale da 50MP, un ultrawide da 12MP ed un teleobiettivo da 12MP con zoom ottico 3x. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.