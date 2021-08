Ottobre sarà il mese del OnePlus 9RT, la nuova versione del già noto, anche se non in Occidente, OnePlus 9R (presentato la scorsa primavera insieme alla serie dei OnePlus 9). Il device, che verrà commercializzato solo in Cina ed in India, dovrebbe presentare uno schermo AMOLED con frequenza di refresh rate a 120Hz, il processore Snapdragon 870, una batteria da 4500mAh con supporto alla ricarica rapida a 65W e Oxygen 12, la nuova versione dell’OS in cui si noterà chiara la fusione con ColorOS di OPPO (con base Android 12 ed alcuni elementi direttamente ereditati da OxygenOS e ColorOS, di cui qualcuno esclusiva dell’uno e qualcuno dell’altro, come potete immaginare).

Non mancheranno, ad esempio, le funzioni per il bilanciamento vita-lavoro, la modalità Zen, Shelf, lo store per i temi, lo spazio privato per tenere i propri file al riparo da occhi indiscreti e la modalità delle finestre libere per gli amanti del multitasking (collocazione e ridimensionamento personalizzati delle finestre, un po’ come avviene sul PC). Le novità di Oxygen 12 dovrebbero essere queste, anche se ne attendiamo molte altre (per quelle ci sarà da aspettare la pubblicazione della prima beta closed, in attesa di quella open, per cui bisognerà pazientare ancora un po’ di tempo dato il lavoro degli sviluppatori di appianamento dei bug rinvenuti, che non sono purtroppo pochi).

Il OnePlus 9RT potrebbe non arrivare mai in Europa, ma segnerà comunque un traguardo importante per l’OEM dato l’arrivo di Oxygen 12, come vi abbiamo detto sopra (qui parliamo di una tappa storica, da cui l’importanza attribuita al prossimo OnePlus 9RT, un dispositivo che, comunque vadano le cose, è destinato a lasciare il segno). Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.