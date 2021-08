L’obbligo di mostrare il Green Pass nei luoghi chiusi è ormai entrato in vigore da un paio di settimane, anche per fiere, convegni e mostre, ed è quindi naturale che andrà esibito anche a chi deciderà di partecipare al CES 2022 di Las Vegas. In tal proposito, il colosso di Seul ha imbastito una collaborazione con ‘The Commons Project‘ per garantire ai propri clienti un metodo veloce e pratico per salvare, ed all’occorrenza mostrare sotto forma di QR code, il proprio libretto di vaccinazione su Samsung Pay.

Per poterlo aggiungere bisognerà scaricare l’app CommonHealth dal Google Play Store. Dopo aver lanciato l’applicazione, i dati relativi al proprio stato di salute verranno verificati mediante un sistema di autenticazione cui poi seguirà, in caso di esito positivo, la procedura di download del libretto di vaccinazione del Covid-19. Sarà poi sufficiente un solo tap per trasferire il QR code su Samsung Pay, così da poterlo mostrare in qualche secondo all’occorrenza. L’app di pagamento digitale del colosso di Seul offre già semplici soluzioni per l’espletamento di transazioni, e, a breve, permetterà anche di risalire in modo facile e veloce al certificato di vaccinazione. L’iniziativa, almeno per il momento, è limitata agli utenti americani che utilizzano smartphone del colosso di Seul (ricordiamo, però, che è già possibile scaricare il Green Pass sul proprio dispositivo Android ed aggiungerlo a Google Pay).

In ogni caso, apprezziamo lo spirito di intraprendenza del colosso di Seul, che ha deciso di arricchire ulteriormente l’offerta di Samsung Pay con l’integrazione del libretto di vaccinazione del Covid-19 per chi vorrà beneficiarne, così da esibirlo in modo facile e veloce al bisogno. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.