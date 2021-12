Il bonus TV è stato rifinanziato dal Governo. Come riportato da ‘repubblica.it‘, lo sconto per acquistare i decoder e le televisioni compatibili con i nuovi standard DVB-T2 – HEVC Main10, operativi a tutti gli effetti da gennaio 2023. Ci saranno a disposizione altri 68 milioni di euro (una cifra di tutto rispetto), che verranno destinati soprattutto alle categorie più deboli (tra cui, per l’appunto, gli anziani con più di 70 anni e reddito annuale non superiore ai 20 mila euro).

Poste Italiane consegnerà in via del tutto gratuita i decoder dal valore non superiore ai 30 euro agli anziani over 70, beneficiari di una pensione al di sotto dei 20 mila euro annui. Questo è quanto previsto dal maxi emendamento alla Legge di Bilancio 2022 (non sembrano, invece, essere previsti ulteriori incentivi auto per il prossimo anno, ma solo un piccolo aiuto alle concessionarie in difficoltà, tra le categorie più colpite dalla pandemia di Covid-19, come vi abbiamo raccontato in questo articolo dedicato). Gli aventi diritto al contributo verranno direttamente contattati da Poste Italiane tramite una lettera dedicata, in modo da poter richiedere ed ottenere in forma gratuita il decoder, che verrà inviato al proprio domicilio.

Verrà anche istituito un servizio di assistenza telefonica per l’installazione del decoder. Non è la prima volta che Poste Italiane collabora con il Governo: in passato è già successo per aiutare le categorie più deboli, come nel caso della consegna a casa della pensione. Il bonus TV per gli over 70 a basso reddito è ottenibile entro il 31 dicembre 2022 (a meno di ulteriori rifinanziamenti, che non possiamo certamente prevedere adesso), o comunque fino ad esaurimento dei fondi disponibili. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

