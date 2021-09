Il bonus rottamazione TV potrebbe esaurirsi in pochissimi mesi: stando a quanto riportato da ‘dday.it‘, siamo già a quota 1 milione di apparecchi televisivi che hanno effettuato l’upgrade grazie all’incentivo pubblico, che ricordiamo essere entrato in vigore lo scorso 23 agosto. L’obiettivo è quello di favorire l’acquisto di TV compatibili con il nuovo standard DVB-T2 con codifica in HEVC Main-10. I dati elaborati dalla Fondazione Ugo Bordoni per il MiSE fanno notare che, alla data del 16 settembre, gli incentivi erogati sono stati 303.601, da aggiungere ai 673.865 relativi al bonus ISEE 20mila, per un totale di 977.466 agevolazioni usufruite (55.556.971 euro stanziati).

La FUB ha evidenziato che, al giorno, sono circa 12mila gli incentivi richiesti (76 euro in media a contributo). Se il bonus rottamazione TV proseguisse su questa linea (al netto di ulteriori stanziamenti di cui, almeno per adesso, non si ha notizia), i fondi a disposizione si esauriranno in circa 200 giorni, non riuscendo ad andare oltre la metà di aprile 2022. Per quanto riguarda il bonus TV ISEE 20mila, nella prima metà di settembre sono state 33mila le nuove richieste avanzate (per un totale di 673mila contributi finora erogati, di cui 157mila utilizzati per i decoder e 516mila per le TV).

Il bonus rottamazione TV prevede uno sconto del 20% sull’acquisto di una nuova TV, fino ad un massimo di 100 euro a contributo. Potrete richiederlo entro il 31 dicembre dell’anno prossimo, o comunque fino all’esaurimento dei fondi disponibili (che, secondo le previsioni di cui sopra, coinciderà per la metà di aprile 2022). Come potete vedere, non manca poi molto, almeno secodno le previsioni attuali (meglio, in ogni caso, approfittarne più prima che poi per le ragioni che vi abbiamo appena spiegato). Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.