Un anno orribile per il cinema, il teatro e il mondo dello spettacolo italiano e non solo: Piera Degli Esposti è morta. La notizia è arrivata poco fa e si sta diffondendo sui social e sul web in questo caldo pomeriggio alla vigilia di Ferragosto. L’attrice si è spenta oggi all’età di 83 anni dopo oltre due mesi di ricovero. Secondo i bene informati, infatti, Piera degli Esposti è morta all’ospedale Santo Spirito di Roma dove era ricoverata dal primo giugno per complicazioni polmonari.

La notizia è stata data dalla famiglia che era stretta al suo capezzale in questi giorni e ore complicate che hanno strappato al mondo del cinema e del teatro un’altra perla, una donna che con la sua verve e il suo essere libera, ha deciso di affrontare un mondo spesso maschilista e senza mai piegarsi nemmeno alla piaga del matrimonio preferendo spesso compagni più giovani da cui era attratta per la loro voglia di vita.

Addio a Piera Degli Esposti.

La grande attrice italiana ci ha lasciato all'età di 83 anni.#PieraDegliEsposti pic.twitter.com/utc0xzhxnh — raicultura (@RaiCultura) August 14, 2021

Piera Degli Esposti è apparsa in tv, a Oggi è un Altro Giorno, in collegamento dal salotto di casa sua e con l’ossigeno al naso per commentare la devastante morte di Gigi Proietti. Nessuno le ha chiesto dettagli sulle sue condizioni di salute e nemmeno lei si è molto esposta. All’epoca era novembre dello scorso anno e oggi, a 10 mesi di distanza, arriva l’annuncio della sua morte per non meglio precisate complicazioni polmonari.

Piera Degli Esposti è nata nel 1938 a Bologna, precisamente il 12 marzo. Con la sua forza e la sua caparbietà ha conquistato grandi traguardi al cinema (due David di Donatello con Bellocchio e Sorrentino) ma era anche un volto noto della televisione. I più giovani la ricorderanno per il suo ruolo della mamma della protagonista in Tutti pazzi per amore con Emilio Solfrizzi, e ancora prima ha avuto un ruolo in Una grande famiglia. Il suo habitat naturale è stato da sempre comunque il teatro dove ha esordito proprio nei panni di un uomo nella prima metà degli anni ’60.