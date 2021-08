Ermal Meta risponde a Salmo in modo esemplare via Twitter. “Ho appena scoperto di non essere un artista perché rispetto le regole”, le parole dell’artista sui social, una chiara risposta a quando scritto nelle ore precedenti da Salmo su Instagram.

In seguito al concerto-evento gratuito di Salmo in Sardegna, infatti, numerose sono state le polemiche. Nessuna regola nonostante il Covid, ingresso libero e gratuito senza possibilità di verificare il numero di accessi, pubblico ammassato, assembramenti inopportuni e gente senza mascherina di protezione individuale.

Il distanziamento era un’utopia nel concerto di Salmo, che via social chiarisce di non aver organizzato nessuna raccolta di fondi e di aver sostenuto economicamente l’isola sarda a sue spese. Il concerto gratis, poi, è stato un regalo per tutta la popolazione in una location rivelata solo all’ultimo minuto.

Non rivelare il luogo del concerto con largo anticipo però non ha scoraggiato i più a prendere parte all’evento che si è svolto senza tenere conto dei protocolli di sicurezza e di protezione in pandemia da covid-19.

Salmo ha detto la sua, esponendo le sue ragioni oggi sui social. Ermal Meta però non ci sta e replica: “Ho appena scoperto di non essere un artista perché rispetto le regole”. Salmo aveva chiesto ai suoi colleghi italiani di non definirsi artisti se non in possesso delle “palle” utili per infrangere le regole, parole che non sono per niente piaciute ad Ermal Meta.

“Ieri non c’è stata nessuna raccolta fondi, ho messo i soldi di tasca mia per aiutare la Sardegna. Ad agosto il centro di Olbia è sempre affollato, esattamente come le spiagge. Gli assembramenti creati dalla finale degli europei andavano bene, il mio concerto gratuito no. Ora avete una persona con cui prendervela. Non definitevi artisti se non avete le palle di infrangere le regole”, la parole di Salmo via Instagram.