Salmo risponde alle polemiche generate in seguito al suo concerto a supporto della Sardegna, dopo i devastanti incendi delle scorse settimane.

L’artista aveva promesso che si sarebbe esibito sull’isola ma non aveva dato alcun dettaglio a proposto della data e della location della sua esibizione fino all’ultimo momento. Solo nella giornata di ieri, infatti, ha svelato tutto, forse nella speranza di radunare sotto il suo palco solo un numero ristretto e limitato di fan ma non è andata così.

Numerose le polemiche in rete in seguito alla diffusione delle immagini di quello spettacolo gratuito che Salmo ha tenuto ad Olbia. Ma la volontà di sostenere la terra sarda si è trasformata in un concerto senza regole che ha attirato solo proteste.

Salmo risponde alle polemiche via social e chiarisce innanzitutto che non c’è stata alcuna raccolta fondi. I soldi li ha messi di tasca sua a supporto del popolo della Sardegna, territorio devastato dagli incendi rovinosi delle scorse settimane.

Ha poi precisato che il centro di Olbia è sempre particolarmente affollato in estate, esattamente come le spiagge. Infine ha accennato agli assembramenti causati dalla vittoria dell’Italia agli Europei di calcio.

“Ieri non c’è stata nessuna raccolta fondi, ho messo i soldi di tasca mia per aiutare la Sardegna. Ad agosto il centro di Olbia è sempre affollato, esattamente come le spiagge. Gli assembramenti creati dalla finale degli europei andavano bene, il mio concerto gratuito no”, le sue parole su Instagram.

“Ora avete una persona con cui prendervela. Non definitevi artisti se non avete le palle di infrangere le regole”, ha aggiunto in riferimento al polverone alzato dai suoi stessi colleghi. Tra gli altri, lo hanno aspramente criticato i colleghi del mondo della musica Alessandra Amoroso e Fedez nel vedere le immagini del suo spettacolo che si è tenuto la scorsa notte.