Lo aveva promesso, adesso è realtà: Salmo in Sardegna terrà un concerto gratuito per le vittime degli incendi che hanno devastato l’isola nelle scorse settimane. Lo aveva anticipato lui stesso e aveva giurato che avrebbe fatto qualcosa con l’unico mezzo a sua disposizione: la musica.

Quello che era un desiderio è adesso realtà: Salmo ha mantenuto la promessa e il suo spettacolo in Sardegna ha una data. Si terrà domani, venerdì 13 agosto.

A fine luglio si era esibito sul palco galleggiante del Water World Music Festival in Costa Smeralda. Successivamente aveva comunicato sui social che avrebbe organizzato un evento gratuito per la popolazione sarda, gravemente colpita dagli incendi estivi.

“Oristano è stata devastata dalle fiamme, molte famiglie hanno perso lavoro e bestiame: hanno bisogno di noi”, aveva scritto, salvo poi aggiungere qualcosa di più specifico sul suo supporto alla terra sarda: un concerto con annessa raccolta fondi da devolvere a sostegno dell’isola.

“Organizzeremo un concerto gratuito per chi non è potuto venire ieri e una raccolta fondi su Internet per aiutare queste persone. Non so quando potremo fare il live e se ce lo permetteranno, ma noi lo faremo ugualmente”, le parole di Salmo sui social.

Salmo in Sardegna si esibirà proprio domani. Sconosciuta la location precisa e la città che lo ospiterà. L’artista ha fatto sapere via social la data del suo concerto ma non ha aggiunto alcun dettaglio, presumibilmente per evitare assembramenti e il sovraffollamento che si sarebbe inevitabilmente creato per assistere al suo evento gratuito.

Dettagli sulla location e sulla città del concerto di Salmo in Sardegna verranno comunicati solo il giorno stesso dello spettacolo in modo da consentire ai più vicini alla location di prendere parte all’evento evitando che si spostino migliaia di fan da altre zone della penisola.

Per tutte le informazioni aggiuntive non resta quindi che seguire Salmo sui suoi canali social.