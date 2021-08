Alessandro Borghi da Diavoli 2 al set di The Hanging Sun. La notizia del giorno è proprio questa perché mentre l’attore, volto noto di Suburra, si gode i suoi pochi giorni di vacanza, Sky ha annunciato l’inizio delle riprese del suo nuovo film originale. A quanto pare Alessandro Borghi è destinato a tornare in Nord Europa proprio la location delle sue ultime vacanze (o forse sopralluoghi alla luce della novità di oggi) visto che il primo ciak del nuovo film andrà in scena in Norvegia proprio a settembre.

The Hanging Sun è il nuovo film Sky Original, progetto internazionale prodotto da Sky con Cattleya e Groenlandia che vede alla regia Francesco Carrozzini. Secondo le prime notizie diffuse proprio da Sky, le riprese inizieranno nel prossimo mese di settembre In Norvegia tra Oslo e Alesund mentre la sceneggiatura sarà firmata da Stefano Bises (Gomorra, The New Pope) e tratta dal romanzo “Sole di mezzanotte” di Jo Nesbø.

Al fianco di Alessandro Borghi, nel cast ci saranno anche Jessica Brown Findlay e Sam Spruell. The Hanging Sun sarà un thriller noir dove la vita e la morte si intrecciano proprio come nei paesaggi della Norvegia. Alessandro Borghi sarà John, un uomo in fuga che trova riparo nel fitto della foresta in un villaggio isolato dove domina la religione.

Ecco l’annuncio arrivato poco fa sui profili social ufficiali di Sky:

Fino a qualche giorno fa, Alessandro Borghi è stato impegnato nelle riprese di Diavoli 2 che lo hanno portato nuovamente a Londra. I fan adesso dovranno attendere la messa in onda (non ancora annuncia ufficialmente) che è prevista nel 2022. Nel frattempo Alessandro Borghi sarà impegnato sul set del suo nuovo film che non ha ancora una data di uscita. Le riprese dovrebbero andare avanti per tutto l’autunno ma non sono stati rilasciati dettagli a riguardo.