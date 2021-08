Federico Zampaglione si è sposato con Giglia Marra. I due hanno coronato il loro sogno d’amore in Puglia, nelle scorse ore, pronunciando il fatidico “sì” nella città Natale dell’attrice.

Rimandato a causa della pandemia da covid-19, annunciato per lo scorso anno e già in programma, Federico Zampaglione e Giglia Marra hanno potuto sposarsi solo adesso e sui social hanno condiviso le prime immagini della loro nuova vita da marito e moglie.

Due foto hanno raggiunto i social nella serata di ieri, mercoledì 11 agosto. Mostrano Federico Zampaglione e Giglia Marra appena sposati, con la fede al dito e ancora in abiti nuziali. Un elegante abito bianco per lei, uno scuro classico per lui, con una rosa bianca sulla giacca.

Federico Zampaglione si è sposato finalmente con la sua Giglia Marra, dopo aver rimandato la celebrazione per più di un anno a causa del Coronavirus e della conseguente interruzione delle cerimonie.

“Finalmente. È un sogno? Non mi svegliate! Grazieeeeee”, ha scritto Giglia Marra sui social nel condivide le prime due foto delle nozze, le stesse pubblicate dal marito sui suoi profili, le uniche al momento divulgate sul web.

Ad annunciare il matrimonio era stato lo stesso cantante dei Tiromancino sui social. “Prima che lo sappiate in altri modi…ve lo diciamo noi: ad agosto Giglia e io ci sposiamo”, aveva scritto a luglio. Al Corriere della Sera, invece, Giglia Marra aveva raccontato le difficoltà nell’organizzare tutto in poche settimane:

“Non è stato facile organizzare tutto in un mese e mezzo. Per due anni abbiamo rimandato il matrimonio a causa del Covid. Poi, abbiamo fissato la data per il mese di ottobre del 2021, ma a fine giugno si è deciso di anticipare all’11 agosto per impegni di lavoro miei e di Federico. Senza dimenticare l’incognita virus, che avrebbe potuto far saltare i piani”.