Parole piene di affetto e sincerità, quelle che emergono nel ricordo Federico Zampaglione su Claudia Gerini. La coppia è stata insieme dal 2006 al 2016, anno in cui il cantautore e l’attrice hanno preso strade diverse.

L’amore per Linda

Ai microfoni di Oggi è Un Altro Giorno di Serena Bortone il leader dei Tiromancino risponde alle domande sulla sua vita amorosa, e un riferimento alla ex moglie non può mancare. Oggi Zampaglione non nasconde di aver un bel ricordo sulla ex compagna, e ancora oggi la ex coppia è rimasta in ottimi rapporti. Al momento di separarsi il cantautore e l’attrice hanno scelto la via della maturità senza alcun rancore, soprattutto per il bene di Linda, nata nel 2009 dal loro amore.

Insieme all’amore per la figlia Linda, Zampaglione ricorda l’affetto per il grande assente, amico e collega Franco Califano del quale ricorda una massima: “Io piango sempre quanno er sole more”.

Federico Zampaglione su Claudia Gerini

Il ricordo di Federico Zampaglione su Claudia Gerini è nitido, attuale e pieno di affetto e rispetto. Il cantautore spiega il motivo della fine della loro relazione con queste parole:

“Non siamo stati noi a separarci, è stata la vita alle cui leggi non si può sfuggire. Le storie d’amore iniziano e finiscono. L’amore può durare in eterno e non è questo il caso, ma noi abbiamo passato momenti molto belli, fatto film insieme e una figlia bellissima. Si sentiva che eravamo molto legati, ma eravamo cresciuti andando in direzioni diverse. L’abbiamo vista come una fase senza rancori. Nostra figlia è vissuta in un clima sereno, poi è arrivata mia moglie. La famiglia allargata si può fare. Tutto quello che a volte ci succede cerchi di controllare la vita, ma la vita va dove vuole andare”.

Durante l’estate il leader dei Tiromancino si è sposato con Giglia Marra, e la stessa Claudia Gerini aveva commentato con felicità le foto delle nozze e in un primo momento aveva annunciato che avrebbe partecipato alla funzione. “Non nascondo che mi faccia effetto”, aveva detto l’attrice per commentare il “sì” tra il cantautore e la moglie, ma da entrambe le parti non sono mai volate voci di dissenso.

Secondo il pensiero di Federico Zampaglione su Claudia Gerini, dunque, a portarli su strade diverse sarebbero state alcune dinamiche ineluttabili che fanno parte della vita: una separazione, la loro, che aveva scosso il mondo del gossip e che ancora oggi viene messa in discussione.