Chi dice di non aver mai visto Altrimenti Ci Arrabbiamo…mente. Lo dimostrano le classifiche dei film italiani più visti di sempre.

Bud Spencer (Carlo Pedersoli) e Terence Hill (Mario Girotti) tornano carichi come sempre in uno dei film più iconici e amati dagli italiani. A dirigerli per la prima volta, c’è Marcello Fondato, ma la coppia è ampiamente rodata e il film ha ritmo da vendere.

Altrimenti ci arrabbiamo (1974)

La trama del lungometraggio porta inizialmente allo scontro Ben e Kid, vincitori ex aequo della mitica Dune Buggy. Non potendo dividere a metà un’automobile, per dirimere la controversia i due si sfidano a suon di salsicce e birre ingurgitate presso il bar di un luna park.

Le cose prendono una brutta piega quando il luogo viene distrutto e la Dune Buggy data alle fiamme da un gruppo di sgherri. Ben e Kid decidono allora di unire le forze e farsi largo con il suono tipico di quei ceffoni che abbiamo ancora nelle orecchie, al fine di ottenere giustizia e… una nuova Dune Buggy.

La colonna sonora del film Altrimenti Ci Arrabbiamo, da oggi disponibile su Netflix, è affidata ai fratelli Oliver Onions, che da qualche tempo sono tornati a farsi chiamare Guido e Maurizio De Angelis e che tornano a far ballare il pubblico dal vivo nel tour 2022 con pezzi come Banana Joe e ovviamente Dune Buggy.

La mitica canzone Dune Buggy è presente anche nel nuovo film del 2022 in uscita il 23 Febbraio. Ad interpretarla c’è una voce nota nel panorama musicale italiano, Federico Zampaglione. Non è la prima volta che il cantautore italiano accompagna le sue canzoni alla proiezione in sala, una su tutte, Due Destini utilizzata come colonna sonora del film Le Fate Ignoranti (2001)di Ferzan Ozpetek.

Se Terence Hill ha conosciuto sul set Vittorio De Sica in Villa Borghese (1953), segno dei tempi anche nel nuovo reboot Alessandro Roya e Edoardo Pesce faranno la conoscenza di Christian De Sica che qui interpreta la parte del cattivo.

Nella versione 2.0 del film, i protagonisti sono due fratelli, Carezza e Sorriso, da sempre in lite, ma costretti ad unire le forze pur di recuperare la mitica Dune Buggy, appartenuta a loro padre e sottratta da uno speculatore dalla battuta pronta interpretato appunto da Christian De Sica.

Insomma cambiano i tempi, ma la Dune Buggy resta la stessa di sempre, rossa fiammante. Per vederla possiamo aspettare due settimane e sentirla sgommare sul grande schermo o collegarci oggi su Netflix guardando Altrimenti Ci Arrabbiamo del 1974 con Bud Spencer e Terence Hill.

Intanto ecco il trailer amarcord