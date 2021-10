Tiromancino in tour nel 2022 con l’album Ho Cambiato Tante Case la cui uscita è prevista per venerdì 8 ottobre. Il nuovo disco del gruppo è stato anticipato dal singolo Domenica e verrà presentato in tour attraverso una serie di appuntamenti dal vivo attesi per il prossimo anno.

Ad annunciare i primi appuntamenti confermati sui social sono stati gli stessi Tiromancino dicendosi emozionati di portare finalmente tornare sul palco e anticipando che si tratterà di spettacoli pieni di sorprese ed emozioni.

I biglietti per i primi concerti annunciati saranno disponibili dall’8 ottobre sul circuito TicketOne.

“L’idea di tornare a incontrarvi mi emoziona in modo profondo. Sarà uno spettacolo pieno di sorprese ed emozioni. Non mi resta che darvi il benvenuto in “Ho cambiato tante case tour”. Biglietti disponibili dall’8 ottobre su TicketOne! p.s. sono solo le prime date, presto aggiungeremo tante altre città”, scrive il gruppo sui social dando appuntamento al 25 febbraio prossimo, data del primo live del tour 2022 a San Benedetto del Tronto.

I Tiromancino in tour nel 2022 toccheranno Senigallia il 26 febbraio e Bologna il 3 marzo per un concerto al Teatro Manzoni. La data successiva è quella del 5 marzo a Brescia, poi ci sarà un concerto Roma il 10 marzo all’Auditorium Parco della Musica. L’11 marzo sarà la volta di Assisi e il 17 del Teatro Verdi di Firenze.

Il Teatro Lirico di Milano accoglierà i Tiromancino il 18 marzo e il Gran Teatro Geox di Padova il 19 marzo per l’ultiomo degli spettacoli al momento annunciati.

Ho Cambiato Tante Case, il nuovo album dei Tiromancino, sarà disponibile in diversi formati:

– CD MINIGATEFOLD accompagnato da un BOOKLET di 18 pagine

– VINILE NERO GATEFOLD CON BUSTA PERSONALIZZATA

– VINILE COLOR RAME AUTOGRAFATO in vendita in esclusiva su AMAZON

– CD AUTOGRAFATO + ZAINO BRANDIZZATO in vendita in ESCLUSIVA sullo shop di Universal Music