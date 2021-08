Orietta Berti a Cervia: la regina dell’estate sarà protagonista di un dinner show in programma per il 14 agosto. L’inizio è fissato per le ore 20.00.

Con la canzone Mille, in feat. con Achille Lauro e Fedez, ha conquistato tutti ma per Orietta Berti non è il primo ottimo risultato di un 2021 che volge decisamente a suo favore. La cantante ha preso parte anche al Festival di Sanremo, nella categoria dei Campioni, fortemente voluta dal direttore artistico dell’edizione 2021, Amadeus.

Mentre è in trattativa per ricoprire il ruolo di giudice a The Voice Senior, l’estate di Orietta Berti prosegue all’insegna degli eventi dal vivo. Il 14 agosto Orietta Berti a Cervia sarà la protagonista di un dinner show e sarà la protagonista della serata con una performance eccezionale.

Quello con Orietta Berti non è l’unico appuntamento in programma al Grand Hotel Cervia. Le Jardin del Grand Hotel Cervia ospiterà ogni settimana una serie di appuntamenti tra cinema, cultura, musica, cene speciali e grandi eventi al femminile. Qui sotto i prossimi eventi.

11 agosto CERVIA, LA SPIAGGIA AMA IL LIBRO – Ore 21.30, DAVID ERMINI

Vice Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura

VITTORIO BACHELET. Gli anni 70 tra speranze e disillusioni – Ist. Poligrafico dello Stato

Introduce CESARE BRUSI, Direttore Confcommercio Ascom Cervia

– Giardino Grand Hotel Cervia

13 agosto – ore 20.00, aperitivo in Mongolfiera

Sorseggia un bicchiere di champagne e brinda ammirando dall’alto la regina dell’Adriatico

14 agosto, ore 20.00 – dinner show con ORIETTA BERTI

sarà la protagonista della serata con un live d’eccezione

15 agosto CERVIA, LA SPIAGGIA AMA IL LIBRO, ore 10.30

FERRAGOSTO CON GLI AUTORI



16 agosto CINEMA PARADISO, ore 21.30

“Grace di Monaco” dedicato a Grace Kelly

17 agosto, ore 20.00 – SUPER POP

Il meglio della musica pop

20 agosto, ore 20.00 – dinner show con spettacolo

METTI UNA SERA SCONSY. Di e con Anna Maria Barbera

23 agosto CINEMA PARADISO ore 21.30

“Quando la moglie è in vacanza” dedicato a Marilyn Monroe

24 agosto, ore 20:00 – SUPER POP

Il meglio della musica pop

27 agosto, ore 20.00

cena spettacolo con Dj Set di Joe Squillo

30 agosto – CINEMA PARADISO – ore 21.30

“Matrimonio all’italiana” dedicato a Sophia Loren

4 settembre – Festa Sangiovese

Il mondo del motociclismo protagonista della serata