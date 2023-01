Orietta Berti a Sanremo 2023 non sarà sul palco ma farà il tifo da casa e ha già individuato i suoi preferiti. Si tratta di Giorgia, di Marco Mengoni e di Ultimo, cantanti che la Berti inserisce sul suo podio personale.

Su RTL 102.5 continua il viaggio verso la 73esima edizione del Festival di Sanremo, in programma dal 7 all’11 febbraio nella Città dei Fiori. Si parte anche con i pronostici. Se Iva Zanicchi ha rivolto un appello ad Amadeus, oggi Orietta Berti svela i suoi artisti preferiti, collegandosi nel corso di Giletti 102.5, collegata con Massimo Giletti e Luigi Santarelli.

Orietta Berti ha partecipato a ben dodici edizioni del Festival di Sanremo ed è davvero una veterana tra i colleghi italiani. L’ultima volta, quella più recente, risale al 2021 con il brano “Quando ti sei innamorato”. Il legame di Orietta Berti con il Festival di Sanremo è sempre molto forte e quest’anno lo seguirà a distanza, non essendo fisicamente presente in Riviera.

«Il Festival di quest’anno è il massimo – dice Orietta Berti – Mi hanno detto che le canzoni sono più belle degli altri anni», le parole della cantante. Attualmente impegnata come opinionista del Grande Fratello, Orietta Berti non sarà a Sanremo nella settimana festivaliera in questa Mediaset non interromperà la normale programmazione, per la prima volta in assoluto nella storia della televisione.

«La serata del giovedì non lo guarderò perché sono al Grande Fratello ma sicuramente lo recupererò, non me lo perdo mai», aggiunge Orietta Berti.

12 volte all’Ariston e una partecipazione preferita, l’ultima: «Per me il festival più bello è stato quello del 2021 perché non c’era il pubblico ma solo l’orchestra e il maestro». E sul possibile vincitore di Sanremo 2023, ha pochi dubbi: sarà uno tra Giorgia, Marco Mengoni e Ultimo.

«Dobbiamo prima sentire le canzoni. Sulla carta possono vincere Mengoni, Giorgia e anche Ultimo, altrimenti si arrabbia», dice, con frecciatina all’edizione 2019, quando arrivò secondo e si sfogò in sala stampa.