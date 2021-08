Orietta Berti sostituisce Al Bano a The Voice Senior, forse. Ma lei tra l’altro non sapeva nulla di questo rimpiazzo. Lo dice in occasione di una intervista ad AdnKronos nel corso della quale commenta non solo l’ipotesi di The Voice ma anche l’ultimo Festival di Sanremo.

Secondo le prime indiscrezioni in rete, a sostituire Al Bano e Jasmine Carrisi sarà Orietta Berti a The Voice Senior, nella prossima edizione in onda su canali Rai. Orietta Berti però chiarisce un paio di punti: innanzitutto non ha ancora firmato alcun contratto, non è dunque ufficiale il suo ruolo in trasmissione, al tavolo dei giudici; chiarisce poi che non sapeva che avrebbe sostituito i Carrisi, pensava che sarebbe stata a loro aggiunta.

E invece no. The Voice Senior cambia. La giuria della prossima edizione sarà costituita, pare, da Loredana Bertè, Clementino e Gigi D’Alessio ai quali si aggiungerà Orietta Berti.

“Me lo hanno proposto ma ancora non ho firmato alcun contratto. Fra l’altro mi è dispiaciuto leggere che forse prenderò il posto di Al Bano, perché io pensavo che mi sarei aggiunta. Al Bano è mio carissimo amico”, le parole della cantante in radio in estate con un duetto con Fedez e Achille Lauro.

“Regina dell’estate alla mia età. Ma chi se lo aspettava? Quello che è successo è una cosa straordinaria. Avessi 20 anni sarebbe pure una cosa normale ma dopo 55 anni di carriera è davvero una cosa eccezionale. Sono felicissima. La mia nipotina in spiaggia si vanta con le amichette e ora ai miei concerti anche i teenager urlano. Insomma, davvero un’estate a ‘Mille’…”, le parole dell’artista sul tormentone che la vede protagonista.

Nel corso dell’intervista, Orietta Berti ha commentato anche la sua presenza all’ultimo Festival di Sanremo, voluta fortemente da Amadeus tra i cantanti in gara. Ma sembra proprio che non partecipi al prossimo.

“Se non fosse stato per lui che ha insistito per portarmi a Sanremo probabilmente tutto questo non sarebbe successo. Manderò un pezzo per il prossimo Festival? Per adesso non ho niente, ho fatto uscire tutto. Per i 55 anni di carriera ho pubblicato un cofanetto di 6 dischi che poi non ho potuto neanche promuovere. Per andare a Sanremo ci vorrebbe giusto un altro pezzo di Fedez e Achille Lauro”, le sue parole ironiche.