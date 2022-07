L’usignolo di Cavriago è, a tutti gli effetti, una delle voci più importanti della musica italiana. Nelle più belle canzoni di Orietta Berti c’è tanta storia della canzone, e la sua importanza è riconosciuta tutt’oggi con il grande revival iniziato nel 2021 dopo la partecipazione al Festival di Sanremo e il power trio formato insieme ad Achille Lauro e Fedez che ha conquistato l’estate. Non solo Fin Che La Barca Va: tra le interpretazioni memorabili di Orietta Berti c’è anche l’impegno sociale, come ci insegna Via Dei Ciclamini.

Io, Tu E Le Rose (1967)

Di Io, Tu E Le Rose sentiamo parlare tanto perché con questo brano di Daniele Pace e Mario Panzeri, Orietta Berti vinse il Festival di Sanremo 1967. Purtroppo, lo stesso titolo comparve nella lettera attribuita a Luigi Tenco prima del suicidio del cantautore, nella frase.

Fin Che La Barca Va (1970)

Quando si parla delle più belle canzoni di Orietta Berti non si può prescindere da Fin Che La Barca Va, grande classico dell’usignolo di Cavriago che ancora oggi viene annoverato tra gli evegreen della musica italiana.

Via Dei Ciclamini (1971)

Su un testo di Pace, Panzeri e Argenio, Via Dei Ciclamini si nasconde dietro le good vibes dell’arrangiamento ma in realtà racconta il difficile mondo della prostituzione. Il testo fu scritto nel contesto della chiusura delle case di tolleranza.

Quando Ti Sei Innamorato (2021)

Quando Ti Sei Innamorato è il grande ritorno di Orietta Berti al Festival di Sanremo. La sua partecipazione all’edizione 2021 con questo brano appassionato e struggente la porterà alla ribalta e all’incontro con due grandi star della scena contemporanea.

Mille (2021)

Mille è definitivamente il tormentone del 2021. Orietta Berti, Fedez e Achille Lauro accompagnano l’estate con quel ritornello: “Labbra rosse Coca-Cola”.

Continua a leggere su optimagazine.com