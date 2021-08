C’è Tommaso Stanzani nel nuovo video di Ermal Meta. Il cantante rilascia la clip ufficiale del nuovo singolo e svela la presenza di un ballerino molto amato.

Tommaso è infatti noto al pubblico per aver partecipato al talent show Amici di Maria De Filippi, dove era tra i concorrenti più apprezzati. Per le sue Stelle Cadenti, Ermal Meta ha scelto una stella, con lui protagonista del videoclip ufficiale già disponibile su YouTube.

La canzone è disponibile invece in radio dal 10 agosto, già in streaming e in download negli store digitali con l’album Tribù Urbana. Per la release del singolo, Meta ha scelto la notte di San Lorenzo, quella che tradizionalmente si trascorre con il naso al cielo alla ricerca proprio delle stelle cadenti. Sui social ha poi raccontato l’idea del coinvolgimento del ballerino nella clip e lo ha ringraziato per la disponibilità.

“Per il video di ‘Stelle cadenti’ ho chiesto ad una stella di interpretare quello che questa canzone gli trasmetteva. Questo è il risultato e ne sono molto felice. Ringrazio di cuore Tommaso Stanzani per essersi lasciato attraversare dalla mia musica. Spero che vi piaccia tanto quanto a me”, le parole di Ermal Meta sui social nell’annunciare la presenza di Tommaso come special Guest.

Devo smettere di fumare

Avrò smesso cento volte

E pure di guardarti, di guardarti così forte

Tu dici che mi fa male, ma non ti frega niente

È la veritàDevo smettere di parlare, che ho bevuto troppo

Ma siamo tutti un po’ ubriachi di qualcosa o di qualcuno

Ma sì, lasciamo stare, che un regalo che nessuno vuole

È la verità

Dimmi che mi vuoi bene

Anche se non ci credi

Dimmi che mi vuoi bene finché resto ancora in piedi

Dimmi che vuoi partire

Prestami dei ricordi

Dimmi che mi vuoi bene sempre più di tutti gli altri

Non siamo mica stelle cadenti

Se potessimo iniziare le storie all’incontrario

Così verso la fine potersi vivere l’inizio

Non questo schifo di dolore, che tu dici non è niente

E che passeràDimmi che mi vuoi bene

Anche se non ci credi

Dimmi che mi vuoi bene finché resto ancora in piedi

Dimmi che vuoi partire

Prestami dei ricordi

Dimmi che mi vuoi bene sempre più di tutti gli altri

Non siamo mica stelle cadentiHo voglia di cantare

Ho voglia di fare tardi

Se poi mi sento solo, svegliare tutti quanti

Sentire te che ridi di me che parlo come fossi Dio

Ma sono solo io, solo io

Dimmi che mi vuoi bene, anche se non mi vedi

Dimmi che mi vuoi bene finché sono ancora in piedi

E prima di partire, prenditi i miei ricordi

Che io ti voglio bene sempre più di tutti gli altri

Non siamo mica stelle cadenti

Ma sì, lasciamo stare

Arrivederci