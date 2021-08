Le Stelle Cadenti di Ermal Meta arrivano in radio: è Stelle Cadenti il titolo del suo nuovo singolo in radio ad agosto. L’annuncio sui social, oggi a sorpresa.

“A volte, guardando il cielo con tutte le sue stelle, l’occhio unisce quei nei luminosi in maniera irrazionale creando delle figure irraggiungibili”, scrive Ermal Meta nel pomeriggio. Con una riflessione profonda sulle stelle cadenti inizia il post nel quale annuncia l’uscita di un nuovo brano inedito, nel mese di agosto.

Per ascoltare la nuova canzone dell’artista non bisognerà attendere molto: la data è quella del 10 agosto, ovvero il prossimo martedì.

“Queste figure diventano i nostri sogni, desideri, pensieri verticali. Una volta all’anno alcune delle lucciole della volta celeste si tuffano sulla terra e bruciano in fretta, bruciano così meravigliosamente bene”, le parole di Ermal Meta, particolarmente riflessivo sulle stelle cadente, quelle che molti si fermeranno a guardare proprio nella notte del 10 agosto.

“Le chiamano #stellecadenti e arriveranno in radio dal 10 di agosto”, scrive per concludere il suo post: è questo l’annuncio tanto atteso dai fan. Stelle Cadenti di Ermal Meta sarà in radio dal 10 agosto e ha tutto l’aria di essere una canzone d’amore ma non solo.

Le stelle sono spesso associate ai sentimenti e l’amore in questo campo fa da padrone. Ma le stelle sono anche condivisione e affetto puro, quelle cadenti poi rappresentano il sogno per un domani migliore e anche i desideri da esprimere per lavorare alla loro realizzazione.

Le stelle cadenti la prossima settimana non saranno solo quelle che ci fermeremo ad osservare con il naso all’insù ma anche quella di Ermal Meta, che porteranno un po’ di luce in radio. La data dell’uscita del brano in radio e in digitale è quella del prossimo 10 agosto.