Il futuro di Lorenzo Insigne inquieta il Napoli. Mister Spalletti, il Presidente Aurelio De Laurentiis, Insigne saranno protagonisti di giornate roventi. Ormai il ritiro di Castel di Sangro con Insigne rientrato nei ranghi dopo il trionfo ad Euro 2020 è entrato nel vivo e la prima di campionato contro il Venezia è ormai alle porte. Per Insigne sono giornate frenetiche di lavoro sul campo e di intense trattative più o meno riservate.

Insigne è in scadenza di contratto. Il suo accordo con il Napoli si conclude al 30 giugno dell’anno venturo. Una situazione complessa quella di Insigne che rischia di aver effetti destabilizzanti sullo spogliatoio,il club, l’ambiente ed i risultati. Ove, infatti, Insigne non si accordi con il Napoli dal prossimo primo gennaio potrà accasarsi con chiunque a parametro zero per la stagione successiva. Sarebbe un brutto colpo per il Napoli che perderebbe Insigne senza guadagnare nulla.

La trattativa tra Insigne e Napoli è complicata ma di certo le parti hanno già fatto trapelare i propri desideri. Il Napoli, privo di Champions per la seconda stagione consecutiva, deve ridurre i costi; Insigne attende un congruo adeguamento del suo ingaggio. Le opzioni temporali e monetarie sono molteplici, ma non sarà facile trovare la quadra per Insigne. Anche perchè in epoca Covid-19 Mertens e Osimhen hanno concluso ingaggi sontuosi e giustamente Insigne rivendica almeno la par condicio di trattamento.

Il fattore tempo è determinante. Ogni giorno che passa senza il contratto di Insigne è un problema per il Napoli. Di certo la situazione va definita entro l’inizio del campionato. Scendere in campo con Insigne “tra color che stan sospesi” sarebbe un azzardo micidiale. Ogni passaggio, ogni tiroagiro, ogni partita diventerebbe un processo. Una pressione insostenibile, ben oltre l’indiscutibile professionalità e buona volontà dell’atleta, per Insigne e per tutto l’ambiente che potrebbe destabilizzare l’evento e compromettere il risultato stagionale.

Ad oggi tutto può succedere: rinnovo dell’accordo per un lungo arco temporale; cessione dell’atleta ad un club per una cifra ritenuta congrua dal presidente De Laurentiis; una stagione in scadenza per Insigne come già accaduto in passato per Pepe Reina e Callejon. Quale che sia la decisione per Insigne: cessione, rinnovo o scadenza, va presa presto e bene.