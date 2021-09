Il Napoli si gode il meritato primato solitario. La formazione azzurra travolge l’Udinese a suon di reti e spettacolo. Alla Dacia Arena nasce lo Spallettismo. La firma di Spalletti sul primato è evidente. Lo Spallettismo è ormai una realtà fatta di consapevolezza, determinazione, impegno solidale per raggiunge il risultato.

Dopo la rivoluzione sarrista smarrita in albergo , nè Gattuso e tampoco Ancelotti hanno saputo imprimere un segno fortissimo sulla squadra e tra i tifosi. Gattuso è annegato nel veleno che invocava dalla squadra, il re di coppa si è smarritto, lo Spallettismo può dunque raccogliere migliorandola l’eredità del Sarrismo.

Quali sono le caratteristiche essenziali del gioco di Spalletti e dunque dello Spallettismo? In primo luogo il lavoro mentale su di una “squadra forte che talvolta si dimentica di esserlo” come proprio Spalletti dichiarò nel corso della sua prima conferenza stampa. Un deficit storico degli azzurri quello che lo Spallettismo si propone di colmare: venire meno nei momenti topici delle sfide decisive come nella maledetta notte di Napoli Verona 1 a 1.

Lo Spallettismo si propone anche di valorizzare al meglio il potenziale di ogni atleta senza stravolgimenti ed invenzioni bizzarre. Lo Spallettismo mette inoltre in campo numerose e cangianti soluzioni tecnico-tattiche al punto che quasi la metà dei giocatori della rosa sono andati già a bersaglio. C’è poi nello Spallettismo anche un’importante componente estetica sia nell’esaltazione della cifra individuale che degli schemi di gioco. Lo Spallettismo è anche abilità nella gestione dei rapporti con il patron De Laurentiis che ha il merito di aver conservato i pezzi pregiati e con alcuni big come Insigne e KK. Ieri sera il Napoli ha meritato la standing ovation di tutti gli appassionati di calcio salvo che per pochi imbecilli dementi con i loro cori razziali che speriamo siano puniti.

Benvenuto Spallettismo, addio Sarrismo? TRoppo presto per dirlo. Saranno il campo e le vittorie a fare la differenza. Ma se il buongiorno si vede dal mattino con la Juve a meno dieci dopo quattro giornate….. Saprà Spalletti conservare questo vantaggio che Sarri si fece rosicchiare nella stagione 2015-2016?