Max Allegri ha deciso di rinunciare a Dybala, Cuadrado, Bentancur, Danilo e Alex Sandro. A meno di clamorosi ma improbabili ripensamenti Allegri lascerà a casa tutti i tesserati bianconeri sudamericani reduci dagli impegni oltre oceano di questa settimana.

Allegri non usa mezzi termini per giustificare la sua clamorosa decisione. Dybala e compagni – sostiene Allegri – arriveranno in Italia a poche ore dal match contro il Napoli. Troppo rischioso mandarli in campo al Diego Armando Maradona (leggi di più).

In sostanza la Juventus di Allegri, attesa martedì al debutto in Champions League, arriverà a Napoli in piena emergenza. E potrebbe esser costretta a schierare nel corso della gara persino dei ragazzini delle formazioni giovanili. Allegri si dichiara fiducioso e non accampa scuse: la Juventus disputerà contro il Napoli una grandissima partita.

Anche il Napoli, come tutti i club di vertice, paga un dazio pesante agli impegni internazionali dei propri big. Tra ritorni in sede solo alla vigilia della gara ed acciacchi più o meno gravi anche mister Spalletti non ha certo potuto preparare al meglio la sfida che potrebbe consentire al Napoli di volare a più otto in classifica. Addirittura mister Spalletti, a causa dell’infortunio di Meret, sarà costretto a mandare in campo il portiere Ospina che arriverà a Napoli a poche ore dal fischio iniziale della sfida.

Nessuno dei due allenatori accampa scuse. Ma di certo Napoli Juventus non sarà regolare. Mister Allegri e Mister Spalletti non hanno avuto la possibilità di preparare al meglio una delle partite più attese del campionato. E non soltanto dai tifosi delle due squadre. Napoli Juve è partita di cartello come Juve Roma o il derby Milan Inter. Cattura l’attenzione della platea nazionale ed internazionale. E’, o meglio dovrebbe essere, uno spot per tutto il calcio italiano.

Ed invece un calendario assurdo e congestionato l’ha privata di alcuni protagonisti importantissimi. La Juventus con o senza Dybala non è la stessa cosa. Chi ha pagato il biglietto ha diritto ad ammirare le giocate dell’argentino. Così come di vedere tra i pali azzurri un portiere in piena forma e non debilitato da un viaggio notturno intercontinentale. Da tempo De Laurentiis tuona contro questa follia e minaccia di non consentire agli atleti del Napoli di rispondere alla chiamata delle Nazionali.

Questo calendario pletorico mette a repentaglio la salute degli atleti, compromette lo spettacolo, lede il diritto dello spettatore, inficia la regolarità del torneo. Un vero e proprio disastro che non riguarda, ovviamente, soltanto Allegri e Spalletti ma che investe tutti gli addetti ai lavori ed appassionati. Un biglietto in curva al Diego Armando Maradona costa cinquanta euro. Spendere questi soldi per delle squadra ampiamente rimaneggiate ha il beffardo sapore di una truffa.