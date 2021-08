Maglietta ben accollata e niente occhiali da sole per Can Yaman che si lascia immortalare negli uffici della Lux Vide alle prese con la firma di un contratto importante che lo porterà lontano da Diletta Leotta e vicino ad un’altra donna, Francesca Chillemi. Sarà proprio lei la protagonista femminile di Viola Come il Mare la fiction italiana che vedrà al centro la star turca.

Ad annunciare l’ingaggio è stato lo stesso Can Yaman che sui social ha postato le sue foto con il contratto e nelle storie ne ha mostrato i dettagli rivelando che sarà lui il protagonista maschile di Viola come il Mare un light crime che mette insieme il crime stories con la commedia (magari romantica alla luce della coppia di attori principali).

Le riprese della serie prodotta da Lux Vide e RTL andrà in onda nel 2022 e le sue riprese inizieranno a settembre tra Roma e Palermo e andranno avanti per tutto l’autunno. A quel punto, dopo una pausa, Can Yaman sarà impegnato sul set del kolossal Sandokan, la produzione internazionale ispirata alla serie tv degli anni ’70.

Inutile dire che l’impegno preso da Can Yaman potrebbe confermare la sua rottura definitiva con Diletta Leotta. I due si sono visti poco durante queste vacanze e i rumors relativi alla fine della loro relazione si moltiplicano di giorno in giorno specie per via della loro presenza in contemporanea in Sardegna ma in posti e zone diverse. Il colpo di grazia arriverà con questa produzione visto che la star turca dovrà spostarsi in Sicilia e a Roma proprio mentre la Leotta tornerà a bordo campo per l’inizio del Campionato.

I fan continueranno a seguire le peripezie di Can Yaman sui social mentre le sue seguaci sono sicuramente liete di saperlo lontano dalla Leotta, questo è certo.