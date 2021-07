Mr Wrong 2 ci sarà oppure no? Il momento è cruciale per i fan della serie turca e di Can Yaman che possono iniziare a farsi questa domanda in attesa del finale in onda oggi, 20 luglio, su Canale5. In realtà la serie non ha avuto il successo di precedenti show nel pomeriggio di Canale5 e anche nel prime time in cui poche volte ha soddisfatto i vertici della rete, ma quale sarà il futuro di Ezgi ed Ozgur?

Chi ha seguito la messa in onda originale della serie sa bene che Mr Wrong 2 non ci sarà. Ozge Gurel e Can Yaman hanno dovuto fare i conti con una “cancellazione” fatta in fretta e in furia all’epoca della programmazione turca e nemmeno gli ascolti italiani sono riusciti a fare miracoli alla luce degli ultimi numeri. Il destino della serie è quindi segnato e di certo Mr Wrong 2 non ci sarà né quest’anno e né i prossimi, il pubblico sarà soddisfatto dopo il finale in onda questa sera?

La trama dell’ultima puntata di Mr Wrong rivela che il matrimonio di Levent e Cansu, a causa della gelosia di Zeynep, salta e proprio il promesso sposo decide di risolvere i problemi con la figlia prima di sposarsi. Il matrimonio è quindi rimandato ma Cansu, stanca di tutte le problematiche del loro rapporto, lo lascia definitivamente, e si prende un periodo di ferie.

Dall’altra parte, Ozgur e Ezgi sono sempre alle prese con i problemi del Laguna, che viene messo sotto sequestro dalla finanza a causa dei perfidi Yesim e Serdar. Quest’ultima vuole convincere la protagonista a ricattare Tolga con delle registrazioni compromettenti per ottenere la restituzione de la Gabbia a favore di Ozgur ma la sua risposta sarà ancora no.

Serdar stesso, fingendosi la ragazza, lo ricatterà e così Tolga, con le spalle al muro, restituirà il locale al cugino. Fitnat sorprenderà il marito in una stanza d’albergo con un’altra, e Ezgi, diventata socia minoritaria de la Gabbia grazie all’aiuto dei suoi genitori, riceverà finalmente la proposta di matrimonio di Ozgur. Il matrimonio ci sarà?