Una vecchia chiesa dall’aspetto inquietante è la protagonista assoluta di Midnight Mass, nuova serie horror dal creatore di The Haunting, Mike Flanagan. Stavolta l’ambientazione non è più una casa, bensì un’isola dove i suoi abitanti sembrano essere tormentati da strane visioni.

La serie potrebbe essere l’inizio di una nuova saga antologica dopo quella di Hill House e Bly Manor? Per farci un’idea, Netflix ha rilasciato un teaser trailer di Midnight Mass. Lo show horror segue un giovane, Matt Saracen (interpretato da Zach Gilford), di ritorno nella piccola città di Crockett Island. Il suo arrivo coincide con quello di un carismatico prete (Hamish Linklater) che getta la comunità in uno strano fervore religioso. Oltre alle citate visioni (si intravede un gatto morto sulla spiaggia) e immagini sorprendenti (un’inquietante veglia a lume di candela), il nuovo parroco non è ciò chi dice di essere. “Chi sei tu?” sembra chiedere il protagonista al prete, il quale replica: “Tu lo sai chi sono”.

In un’intervista, Flanagan definisce questo il suo “progetto preferito finora. Come ex chierichetto, in procinto di festeggiare 3 anni di sobrietà, non è così difficile vedere cosa lo rende così personale. Le idee alla base di questo spettacolo mi spaventano profondamente”. Midnight Mass è disponibile su Netflix dal 24 settembre. Di certo la serie ha già catturato l’attenzione degli amanti dell’horror psicologico.

Nel cast anche Kate Siegel, con cui Flanagan aveva lavorato nei precedenti The Haunting. Oltre a lei: Annabeth Gish, Michael Trucco, Samantha Sloyan, Henry Thomas, Rahul Abburi, Crystal Balint, Matt Biedel, Alex Essoe, Rahul Kohli, Kristin Lehman, Robert Longstreet, Igby Rigney e Annarah Shephard.

Flanagan sta anche lavorando a un adattamento del fumetto horror There’s Something Killing the Children, scritto da James Tynion IV e illustrato da Werther Dell’Edera, ed a The Midnight Club, una serie antologica horror basata su I romanzi di Christopher Pike che seguono un gruppo di adolescenti malati terminali.

Ecco il trailer di Midnight Mass in lingua originale: