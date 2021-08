Dopo una lunga pausa causa Olimpiadi, Hawaii Five-0 10 e NCIS New Orleans 6 tornano in onda in coppia su Rai2 lunedì 9 agosto con gli episodi inediti delle rispettive stagioni.

Si inizia con l’episodio 10×15 di Hawaii Five-0 10 dal titolo Lo scambio, di cui vi riportiamo la sinossi:

Quando la nipote di Grover, Siobhan, scompare dall’accademia di polizia e si scopre che il suo ragazzo è un membro sotto copertura della Yakuza, Adam potrebbe essere la sua unica speranza di salvataggio.

Nel cast di Hawaii Five-0 10 figurano: Alex O’Loughlin nei panni del Tenente Comandante Steven “Steve” McGarrett; Scott Caan è il Detective Sergante Daniel “Danny” “Danno” Williams; Ian Anthony Dale è l’agente Adam Noshimuri; Meaghan Rath è l’agente Tani Rey; Beulah Koale è l’agente Junior Reigns; Taylor Wily è Kamekona Tupuola; Dennis Chun è il sergente Duke Lukela; Kimee Balmilero è il Dr. Noelani Cunha; e Chi McBride nel ruolo del Capitano Lou Grover.

A seguire, l’episodio 6×16 di NCIS New Orleans, intitolato Orgoglio e Pregiudizio. Ecco la trama:

Quando un uomo che impersona Lasalle tenta di liberare una giovane donna dal carcere, la squadra indaga sia sull’impostore che sul prigioniero. Inoltre, la figlia di Pride gli fa una visita a sorpresa.

Nel cast di NCIS New Orleans 6 figurano: Scott Bakula nel ruolo di Dwayne Cassius Pride; Vanessa Ferlito è Tammy Gregorio, agente speciale NCIS; Necar Zadegan è Hannah Khoury; Rob Kerkovich è Sebastian Lund; Daryl “Chill” Mitchell è Patton Plame, specialista di computer dell’NCIS; e CCH Pounder nei panni di Loretta Wade, Jefferson Parish Medical Examiner.

Hawaii Five-0 10 e NCIS New Orleans 6 tornano in onda il 16 agosto con due nuovi episodi. Nel primo, il 10×16 dal titolo Schiavi d’amore, a San Valentino, Tani e Noelani sono tenuti in ostaggio durante una rapina in un minimarket. Inoltre, Five-0 indaga sull’omicidio di un diplomatico thailandese la cui moglie confessa il crimine, ma Danny sospetta che stia coprendo il vero assassino. Nell’episodio 6×17 di NCIS NO, L’arco dell’universo, le tensioni razziali aumentano a New Orleans quando un ufficiale bianco del NOPD spara a un ufficiale della Marina nero che credeva fosse armato nel mezzo di un’affollata festa di strada.

L’appuntamento con Hawaii Five-0 10 e NCIS New Orleans 6 è per stasera alle ore 21:20. Inoltre, dal 23 agosto saranno trasmessi due anziché un singolo episodio di Hawaii Five-0 10. Infine, da settembre andrà in onda la settima e ultima stagione di NCIS New Orleans.