Serena Rossi torna con Canzone Segreta su Rai1. Le repliche di uno dei programmi più visti della stagione 2020/2021 tornerà da oggi, venerdì 6 agosto, e andrà avanti fino a venerdì 3 settembre, ascolti permettendo, portando sullo schermo le storie, le canzoni e gli ospiti che si sono alternati sul palco al cospetto di Serena Rossi.

L’attrice, cantante e conduttrice è stata una delle rivelazioni della scorsa annata televisiva e nei prossimi mesi si prepara a fare altrettanto. Serena Rossi torna in replica in prima serata (alle 21.25) su Rai1 con Canzone Segreta, prodotto in collaborazione con Blu Yazmine, mettendo sotto la “lente d’ingrandimento” ospiti illustri che si alterneranno nel corso delle puntate godendosi la “sorpresa” ignari di tutto quello che poi accadrà.

Sarà questa l’occasione che avranno i fan di Serena Rossi per non rinunciare alla loro beniamina nemmeno d’estate visto che, di sicuro, non lo faranno il prossimo inverno. L’attrice tornerà con Mina Settembre 2, la fortuna fiction che l’ha vista al fianco di Giuseppe Zeno, ma anche con una novità importante che riguarda sempre il mondo della recitazione.

Attualmente, infatti, Serena Rossi è impegnata sul set de La Sposa, quello che è stato annunciato come un toccante racconto di riscatto femminile in cui l’attrice vestirà i panni di Maria, una giovane calabrese che per salvare la sua famiglia, decide di sposare per procura un agricoltore vicentino, Vittorio Bassi (Maurizio Donadoni), per conto dello zio.

La serie è ambientata alla fine degli anni Sessanta ed è ispirata al fenomeno dei “matrimoni per procura” andrà in onda in tre serate per la regia di Giacomo Campiotti e il soggetto di Valia Santella. Lasciate famiglia e terra d’origine, Maria si trasferisce al Nord, dove deve fare da subito i conti con il duro lavoro in campagna e con una realtà totalmente ostile e lo stesso marito che non vuole saperne di lei.