Shitstorm su Pino Insegno sui social e non è di certo una novità di giornata. Ormai da qualche giorno si parla del conduttore reo di aver espresso la sua simpatia per il neo presidente del Consiglio Giorgia Meloni e di essere salito sul palco di Fratelli d’Italia in tempi non sospetti. Proprio per via di questa sua ‘simpatia’ adesso il suo possibile arrivo in Rai sta facendo storcere il naso ai puristi della meritocrazia proprio come se uno con il curriculum di Pino Insegno non fosse in grado di avere un posto di tutto rispetto magari proprio su Rai1.

A complicare un po’ la situazione e a rendere il giudizio più aspro ai suoi danni sono i rumors che lo vorrebbero alla conduzione de L’Eredità, programma che in questi ultimi anni ha ricevuto l’impronta di Flavio Insinna. In molti sui social minacciano di non seguire più il programma se alla conduzione arrivasse Pino Insegno dimenticando che si è detto lo stesso proprio su Flavio Insinna soprattutto dopo quello che è successo quando era alla conduzione de Affari Tuoi.

Sono passati anni da quando Striscia la Notizia ha mandato in onda lo sfogo del conduttore dietro le quinte etichettandolo come poco corretto e rispettoso di concorrenti e collaboratori e in molti hanno boicottato le sue trasmissioni fino a quando non ha avuto una nuova occasione che lo ha portato alla conduzione de L’Eredità, e adesso? Sembra che il programma potrebbe finire nelle mani di Pino Insegno che sui social viene etichettato come “raccomandato di regime”, cosa succederà e come si evolverà la situazione in Rai?

Lo scopriremo solo quando la Rai mostrerà al suo pubblico le novità della stagione televisiva 2023/2024 sia in materia di titoli che di conduttori, a quel punto la tempesta su Insegno finirà?