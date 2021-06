Mentre tutti si aspettavano di vederla sul set di Mina Settembre 2, ecco che Serena Rossi è pronta a spuntare su quello de La Sposa, una nuova fiction Rai che sta prendendo forma proprio in questi giorni. Dopo la morte della nonna e il terribile lutto, la bella attrice è pronta a tornare a lavoro in quel di Monte Sant’Angelo per mettere insieme le puntate della fiction che andrà in onda su Raiuno la prossima stagione e che porterà la firma, alla regia, di Giacomo Campiotti (Braccialetti Rossi).

Secondo quanto riporta Repubblica, proprio il regista e il resto della troupe hanno fatto un sopralluogo in città insieme a produttrice, scenografa e sceneggiatore in questi giorni e tutto è pronto per l’arrivo di Serena Rossi.

Reduce dal successo di Mina Settembre e della conduzione di Canzone Segreta, l’attrice si tufferà in questa nuova avventura che porterà sullo schermo una storia italiana del passato, risalente agli anni 50 e 60, in cui l’attrice vestirà i panni di donna del Sud costretta a sposare per procura un uomo del Nord Italia. Al suo fianco ci sarà Giorgio Marchesi.

Le riprese de La Sposa (titolo ancora provvisorio) si muoveranno tra la Puglia, il Piemonte e Roma. Serena Rossi sarà chiamata ad affrontare la grande prova (proprio come è stato per Luisa Ranieri) di lasciare il suo napoletano a favore del pugliese: “Tornerò indietro e parlerò un dialetto che non è il mio”. I fan di Mina Settembre dovranno quindi attendere che l’attrice si liberi dai suoi mille impegni prima di tornare sul set.

Al momento anche Giuseppe Zeno è super impegnato per una fiction Mediaset, i tempi saranno maturi alla fine dell’estate? L’inizio delle riprese tardivo farà slittare la messa in onda che, sicuramente, non è prevista per il prossimo autunno.