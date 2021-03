Serena Rossi lancia La Canzone Segreta a Rai1 sul palco di Sanremo 2021 cantando e ballando ma nelle serate passate i fan hanno avuto modo di vederla percorrere lunghi corridoi fino ad arrivare ad una sorta di trono. Sarà quello il punto di arrivo de La Canzone Segreta, il nuovo show di Rai1 che la vedrà nei panni di conduttrice dopo il successo di Mina Settembre. Bella nel suo abito rosso dal profondo scollo, l’attrice avrà il compito di intrattenere il pubblico di con uno show realizzato in collaborazione con Blu Yazmine che andrà in onda per 5 settimane a partire da venerdì 12 marzo.

Secondo le prime anticipazioni de La Canzone Segreta, lo show, in ogni puntata ospiterà sul palco sette ospiti d’onore, che si accomoderanno su una poltrona e cui spetterà una sorta di sorpresa musicale con la speranza che sia il protagonista della storia che il pubblico a casa possano emozionarsi per quello che è stato definito già un emotainment.

Ecco il promo che in questi giorni abbiamo visto su Rai1:

Serena Rossi avrà il compito di condurre l’ospite e il pubblico alla scoperta del motivo che rende speciale la canzone scelta giocando con la musica, il protagonista e anche gli ospiti in studio ma senza scoprire molto. Secondo le rivelazioni della conduttrice, sembra che quello che ci attende sarà elegante, intimo, ma al tempo stesso in grande stile.

Per Serena Rossi una vera e propria sfida dopo il successo di Mina Settembre di cui è stata annunciata già la seconda stagione. Il resto lo scopriremo magari questa sera quando l’attrice e conduttrice salirà sul palco di Sanremo 2021 per annunciare l’arrivo del programma e raccontare lo show che la vedrà protagonista. Ma siamo sicuri che lo show sarà un successo?