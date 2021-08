Decisamente è da prendere in considerazione l’offerta Amazon Fire TV Stick odierna. L’utilissimo accessorio è in promozione in ben 3 dei suoi modelli e praticamente al prezzo più basso garantito, almeno fino a questo momento. Meglio specificare le condizioni di vendita per chi è a caccia dell’accessorio che fa diventare smart anche le vecchie TV e permette, ora come ora, di visualizzare non solo i contenuti Prime proprio di Amazon ma di usufruire (ad esempio) di abbonamenti DAZN, Now TV, Disney Plus, Netflix in maniera semplice ed intuitiva, grazie a queste ed altre app presenti sullo store dedicato e disponibili gratuitamente.

L’offerta Amazon Fire TV Stick più conveniente è quella prevista per il modello Lite senza comandi per la TV ma con l’ausilio dell’assistente vocale Alexa. Il costo attuale del dispositivo è di 19,90 euro e non più 29,90 euro come previsto da listino. La disponibilità del prodotto è immediata e dunque arriverebbe a destinazione in uno o due giorni lavorativi al massimo.

Ti presentiamo Fire TV Stick Lite con telecomando vocale Alexa | Lite... La versione più conveniente di Fire TV Stick - Goditi uno streaming...

Premi e chiedi ad Alexa - Usa la voce per cercare e guardare contenuti...

La seconda delle offerte Amazon Fire Stick a tempo di oggi 6 agosto riguarda il modello 2021 del prodotto, con streaming in HD e tanto più anche con i comandi per la TV (è pure sempre integrato il tasto Alexa per comandi vocali). Il prezzo attuale scende a 24,90 euro a 39,90 euro, sempre con disponibilità immediata alla consegna.

Fire TV Stick con telecomando vocale Alexa (con comandi per la TV) |... La nuova generazione del nostro dispositivo per lo streaming più...

Meno disordine, più controllo - Con il telecomando vocale Alexa puoi...

Per finire, l’ultima ma non certo meno preziosa offerta Amazon Fire TV Stick di giornata dedicata al modello 4K pià avanzato. Il suo costo al pubblico è ora pari a 39,90 euro anziché 59,90 euro, con uno sconto complessivo di 20 euro. Anche in quest’ultima occasione sarà possibile ottenere subito il prodotto perché disponibile immediatamente. Tutte e tre le offerte fin qui elencate, essendo a tempo, potrebbero terminare anche nel giro di poco tempo: tutti gli interessati sono avvisati e quindi invitati a procedere alla transazione se propensi all’acquisto.