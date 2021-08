Fiorello a Sanremo 2022 con Amadeus? Il direttore artistico e presentatore del prossimo Festival della Canzone Italiana è stato confermato in via ufficiale dalla Rai solo ieri sera e già si pensa ai nomi delle persone da affiancargli il prossimo febbraio, quando sarà a capo dell’evento musicale per il terzo anno consecutivo.

Fiorello e Amadeus sono amici di vecchia data e non ne hanno mai fatto un mistero. Al fianco di Amadeus per ben due edizioni del Festival di Sanremo ci è stato proprio l’amico mattatore Fiorello che ha avuto il compito di animare le cinque serate della kermesse sia nel 2020 che nel 2021. E nel 2022?

Amadeus inizialmente aveva escluso categoricamente che avrebbe accettato il terzo Festival di Sanremo e sembrava essere molto sicuro della sua decisione. Poi, a sorpresa, è tornato sui suoi passi confermando che a Sanremo 2022 ci sarà ancora lui. Per Amadeus è il terzo anno consecutivo ma cosa dire di Fiorello?

In rete impazza il suo nome come co-conduttore ma non si hanno ancora conferme su Fiorello a Sanremo 2022 e sono altri i nomi che girano. Anche Fiorello infatti aveva escluso un altro Festival ma forse sarà proprio il direttore artistico appena confermato a far leva sui giusti punti per convincerlo ad una nuova edizione, la prima ufficialmente post covid-19.

Intanto sul web è già emerso il nome di Alessia Marcuzzi per Sanremo 2022: ha lasciato Mediaset i recente e non è escluso che il suo prossimo approdo possa essere proprio su Rai1. Non si hanno conferme né smentite a proposito dell’arrivo della Marcuzzi in Rai al momento.

In rete si vociferava anche di Gerry Scotti, ma vale lo stesso discorso. Neanche su Gerry Scotti si hanno ancora conferme ufficiali. Del resto sono trascorse solo poche ore dall’ufficialità di Amadeus al prossimo Festival e non resta che attendere ancora qualche settimana.