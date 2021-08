Tanti gamer non possono fare a meno di domandarsi quando sarà garantita nuova disponibilità PS5 Mediaworld dopo che la catena di elettronica ci ha abituati a vendite cicliche della console Sony nella prima parte d’estate. Considerata la scarsità di scorte del dispositivo sempre molto richiesto, è giusto fare il punto sulla spinosa questione, anche in vista di alcuni feedback social rilasciati proprio dal noto marchio di vendita.

Su questo mese di agosto appena cominciato sono riposte molte speranze di vedere proprio la console a portata di acquisto almeno online, considerando che ora Mediaworld vende il prodotto solo sul suo shop online e non presso le catene di elettronica. In passato, la catena ha sempre comunicato (e pure con un discreto anticipo di svariati giorni) gli appuntamenti con le flash sale. Fino ad oggi 4 agosto questo non è successo, di certo per mancanza effettiva di unità del prodotto.

Interrogato sulla prossima disponibilità PS5 Mediaworld, il team social Facebook del brand si è detto impegnato al massimo per rendere reperibile di nuovo il prodotto. Il lavoro è continuo per accaparrarsi a monte le scorte necessarie per far partire nuove flash sale per potenziali acquirenti.

Sempre in riferimento alla disponibilità PS5 Mediaworld va chiarito anche un aspetto non scontato per tutti, ossia la possibilità o meno di prenotare una propria unità prima che parano le vendite online della console. Non è prevista alcuna procedura che consenta di preordinare il prodotto e dunque assicurarselo nel giorno in cui ci saranno scorte sullo shop online. L’unica strada per portarsi a casa il dispositivo resta quella di tentare la sorte nei prossimi appuntamenti forniti dalla catena, dunque collegarsi al momento della vendita e sperare che le unità a disposizione non finiscano prima che giunga il proprio turno nella scontata e sempre presente coda virtuale.