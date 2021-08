Chicago Fire 8 rallenta la sua corsa e da oggi, 4 agosto, nel prime time di Italia1 andrà in scena con un doppio episodio e non tre come fatto fino a questo momento. L’attenzione di tutti questa sera è piazzata proprio sull’amata Dawson, uscita di scena nella serie, pronta a tornare per una serata di beneficenza alla quale vorrebbe portare Casey, quale sarà la sua reazione e come finirà l’acceso confronto tra i due “ex”?

La risposta arriverà solo questa sera quando, a partire dalle 21.30 circa, andranno in onda gli episodi 8 e 9 dal titolo Vedere per credere e La magia dei migliori amici in cui la squadra scopre che un’azienda produce mobili infiammabili scoprendo che si tratta della stessa azienda proprietaria della fabbrica di materassi dove è morto Otis.

Quello in onda questa sera è l’episodio che negli Usa ha segnato la fine della prima parte di stagione e questo significa colpi di scena e momenti epici per i nostri protagonisti.

Chicago Fire 8 torna poi la prossima settimana, l’11 agosto con un altro doppio episodio dal titolo Manteniamo la posizione e Dove finiremo in cui manteniamo la posizione, Severide, con un gesto eroico, salva un piromane da un incendio da lui stesso appiccato e Van Meter decide di rimandarlo alla Caserma Cinquantuno.

A causa di un’infestazione di cimici, l’intera Caserma deve trasferirsi alla Venti e la situazione si fa subito esplosiva.

Chicago Fire 8 continuerà la sua corsa per tutto il mese di agosto proprio come i colleghi di Chicago P.D. e da domani avremo modo di FBI: Most Wanted, un’altra creatura di Dick Wolf, per la gioia dei fan che stanno premiando con buoni ascolti le serate adrenaliniche di Italia1.